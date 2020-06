SEJUMLAH 46 masjid di sini akan melanjutkan waktu operasi mereka bagi individu menunaikan kelima solat fardu mulai 8 Jun sedang Singapura secara bertahap melangkah ke Fasa 1B pasca tempoh ‘pemutus litar’, kata Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) pada Jumaat (5 Jun).

Masjid-masjid ini akan dibuka dari 5.30 hingga 7 pagi dan 1 petang hingga 9 malam.

Kini, sebanyak 65 daripada 71 masjid setempat dibuka pada 1 hingga 6 petang untuk menyediakan ruang solat bagi pekerja khidmat penting.

Pendekatan tersebut diambil Muis selepas pembukaan semula masjid-masjid setempat pada 2 Jun telah disambut baik dan langkah berjaga-jaga ditetapkan telah dipatuhi masyarakat Melayu-Islam.

“Fasa 1A telah disambut baik oleh masyarakat, yang mematuhi langkah pengurusan selamat yang ditetapkan, membawa barangan solat masing-masing, memakai pelitup dan mengikut garis panduan pegawai di masjid,” kata Muis dalam kenyataannya.

Semasa Fasa 1B, masjid tidak akan dibenar mengadakan solat jemaah, termasuk solat Jumaat, selaras dengan garis panduan nasional bagi tempat ibadah.

Bilangan individu dibenarkan masuk masjid, zon solat bagi individu atau keluarga dan langkah berjaga-jaga yang ditetapkan dalam Fasa 1A juga akan diteruskan, kata Muis.

Senerai 46 masjid terlibat boleh didapati dalam kenyataan Muis:

5 June 2020 1. The end of the circuit breaker phase on 2 June 2020 saw mosques reopening their doors from 1 p.m. to 6 p.m. for individual private worship for small numbers of members of the community, especially workers in essential services that are constantly on the move - taxi drivers, private hire drivers and delivery service personnel.