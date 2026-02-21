100 keluarga rai Tahun Kuda di Gallop.SG di Sembawang
Keceriaan terpancar di wajah sedang seramai 100 keluarga berpendapatan rendah meluangkan pagi 21 Februari meneroka kandang kuda yang baru dilancarkan di Sembawang, Gallop.SG.
Kunjungan tersebut, yang diadakan sempena pembukaan rasmi Gallop.SG, memberi peluang kepada keluarga memberi makan kepada kuda padi dan menunggang kuda, serta menikmati permainan karnival dan lawatan kandang berpandu.
Usaha ini sejajar dengan komitmen Bandar Sembawang untuk mempertingkat kehidupan penduduk dan merapatkan ikatan keluarga.
Acara tersebut dianjurkan bersama Pertubuhan Akar Umbi (GRO) Sembawang Central, Canberra dan Naval Base di bawah Persatuan Rakyat (PA) dengan kerjasama Gallop.SG, sempena meraikan Tahun Kuda bagi Tahun Baru Cina.
Turut hadir bagi memeriahkan acara tersebut ialah Anggota Parlimen GRC Sembawang, iaitu Menteri Kesihatan yang juga Menteri Penyelaras Dasar Sosial, Encik Ong Ye Kung, serta Encik Gabriel Lam dan Encik Ng Shi Xuan.
Mengulas lanjut, pengerusi penganjur acara tersebut, Encik Kelvin Tung, 38 tahun, berkata program itu bertujuan menyokong keluarga yang bukan hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga anggota masyarakat yang dihargai.
“Kami berharap pembukaan kandang ini akan menawarkan peluang baru untuk bersenam, belajar dan merapatkan ikatan kekeluargaan, mengukuhkan kepercayaan kami bahawa masyarakat yang kukuh bergerak ke hadapan bersama-sama,” katanya.