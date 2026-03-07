$100j dikumpul bagi Dana Masyarakat dan sebab lain semasa SG60; pemerintah akan padankan sumbangan

Satu acara menyambut kempen SGShare SG60 berlangsung di Pusat Beli Belah Punggol Coast pada 7 Mac. - Foto ZAOBAO

Orang ramai dan syarikat mengikrarkan lebih $100 juta untuk tujuan sosial dan masyarakat, jumlah yang boleh digandakan di bawah geran padanan pemerintah untuk derma yang dibuat pada 2025, sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-60 Singapura (SG60).

Geran padanan SG Gives yang dilancarkan pada Belanjawan 2025 memadankan sumbangan yang dibuat kepada program melalui Dana Masyarakat, Cabaran Presiden serta Kolektif bagi Masyarakat yang Lebih Kukuh semasa SG60.

Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong berkata pada 7 Mac bahawa beberapa penderma juga telah membuat komitmen untuk menderma lebih daripada $70 juta dalam tempoh dua tahun akan datang.

“Sumbangan dan komitmen ini mencerminkan kepercayaan yang mereka ada dalam sektor sosial kami,” katanya.

Geran padanan pemerintah bermaksud “setiap dolar yang diberikan dapat pergi lebih jauh” dan akan menggandakan impaknya serta menyediakan aliran pembiayaan yang boleh diramal bagi agensi perkhidmatan sosial (SSA), kata Encik Gan pada acara meraikan kempen SG60 SGShare di Pusat Beli-Belah Punggol Coast.

Dana gabungan itu akan membolehkan SSA merancang lebih awal, membina keupayaan dan memberi khidmat kepada masyarakat yang memerlukan secara lebih berkesan dan mampan, tambahnya.

Lebih daripada $600 juta telah diperuntukkan semasa Belanjawan 2025 dalam pelbagai geran oleh pemerintah dan Tote Board, untuk memadankan sumbangan yang dibuat kepada badan amal dan sosial dalam usaha menggalakkan kedermawanan.

Dalam satu kenyataan pada 7 Mac, Majlis Khidmat Sosial Kebangsaan (NCSS) berkata jumlah derma SGShare semasa SG60 meningkat hampir 19 peratus berbanding 2024.

Dilancarkan bagi memperingati SG60, SGShare dibangunkan hasil daripada program Saham Dana Masyarakat.

Kedua-duanya menggalakkan individu dan pekerja untuk menderma sejumlah kecil gaji bulanan mereka kepada badan amal.

Orang ramai juga menderma lebih 19,000 kali, berjumlah hampir $2 juta semasa SG60. Sehingga Disember 2025, lebih 270,000 penduduk Singapura kini membuat sumbangan tetap, kata NCSS.

“Ini adalah petanda jelas bahawa semangat memberi semakin berakar umbi,” kata Encik Gan.

Dana Masyarakat biasanya tidak menerbitkan jumlah wang yang diperoleh dari tahun ke tahun, tetapi pada 2024, ia memberikan lebih daripada $74 juta kepada pelbagai SSA, berdasarkan laporan lalu.

Bagi memperkukuh budaya pemberian melebihi SG60 ini, pemerintah telah melanjutkan potongan cukai sebanyak 250 peratus untuk derma yang layak kepada Institusi Bertaraf Awam (IPC) – atau badan amal berdaftar – sehingga 2029.

Ia juga telah melanjutkan Skim Sukarelawan Korporat, di mana perniagaan boleh menuntut potongan cukai sebanyak 250 peratus ke atas perbelanjaan yang layak yang ditanggung apabila mereka menghantar pekerja menjadi sukarelawan dan menyediakan perkhidmatan, termasuk peminjaman, kepada IPC, ujar Encik Gan.