$10b dilabur dalam inisiatif tenaga kerja sepanjang lima tahun lalu

Pelawat yang berkunjung ke jerayawara ‘My Career Health Matters’, anjuran SkillsFuture Singapura (SSG) dan Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG), di Bedok Town Square pada 9 November 2025. - Foto ST

Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon, berkata kadar pengangguran jangka panjang bagi golongan karyawan, pengurus, eksekutif dan teknisyen (PMET) dalam kalangan penduduk berusia 40-an dan 50-an tahun kekal dalam kadar yang diperhatikan semasa tempoh bukan kemelesetan. - Foto MDDI

$10b dilabur dalam inisiatif tenaga kerja sepanjang lima tahun lalu Poh Koon: Perkerja perlu terus tingkat kemahiran ikut keperluan industri dan kekal terbuka pada peluang baharu

Singapura telah melabur lebih daripada $10 bilion sejak lima tahun lalu dalam inisiatif tenaga kerja tempatan untuk membantu pekerja meningkatkan kemahiran dan kekal berdaya saing, kata Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon pada 12 Februari.

Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Anggota Parlimen (AP) Encik Christopher de Souza (GRC Holland-Bukit Timah) mengenai penilaian pemerintah terhadap risiko pengangguran struktur yang dihadapi oleh golongan golongan karyawan, pengurus, eksekutif dan teknisyen (PMET) dalam lingkungan usia 40-an dan 50-an.

Dr Koh berkata bahawa kadar pengangguran jangka panjang untuk PMET kekal “dalam julat” yang diperhatikan semasa tempoh bukan kemelesetan, yang menunjukkan bahawa risiko pengangguran struktur kekal “rendah dan stabil”.

Pengangguran struktur merujuk kepada satu bentuk pengangguran sukarela yang berpanjangan dan disebabkan oleh perubahan struktur asas dalam ekonomi, yang mewujudkan ketidakpadanan antara kemahiran yang dimiliki pekerja dengan kemahiran yang diperlukan oleh majikan.

Walau bagaimanapun, Dr Koh menambah perubahan teknologi yang pesat dan perubahan dalam persekitaran ekonomi luaran bermakna pekerja harus sentiasa meningkatkan kemahiran untuk mengikuti keperluan industri dan kekal terbuka kepada peluang baharu.

“Ini mungkin lebih mencabar bagi pekerja matang. Oleh itu, pemerintah telah memperkukuh langkah untuk menyokong kumpulan ini bagi memperkukuh daya tahan kerjaya mereka dan mengurus peralihan kerjaya,” kata Dr Koh.

Encik de Souza juga bertanya sama ada Kementerian Tenaga Manusia (MOM) akan mempertimbangkan untuk memperkukuhkan lagi langkah semasa bagi menyokong pengambilan semula pekerjaan, peralihan pertengahan kerjaya dan kelestarian gaji untuk golongan ini.

Dalam jawapannya, Dr Koh berkata pemerintah telah melabur dengan kukuh dalam membangun tenaga kerja tempatan, dengan beberapa program yang menawarkan tahap sokongan lebih tinggi untuk pekerja matang.

Beliau menjelaskan bagaimana Program Laluan Pertengahan Kerjaya Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG) dan Program Peralihan Kerjaya SkillsFuture Singapura (SSG) menyokong pencari kerja pertengahan kerjaya untuk memperolehi pengalaman dan kemahiran yang berkaitan dengan industri bagi memudahkan peralihan kerjaya.

Dr Koh juga berkongsi bagaimana Program Penukaran Kerjaya WSG menyediakan majikan dengan lebih banyak sokongan gaji untuk melatih semula pekerja matang ke dalam peranan pekerjaan yang berkembang dengan prospek jangka panjang yang baik.

Mereka yang memerlukan sokongan kemahiran semula yang lebih mendalam juga boleh memanfaatkan Program Peningkatan SkillsFuture, tambahnya.

Dr Koh berkata untuk meningkatkan akses kepada peluang baharu, pekerja perlu bertanggungjawab terhadap kesihatan kerjaya mereka dan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka.

Ini termasuk memanfaatkan alatan dan perkhidmatan digital seperti Pasport Kerjaya & Kemahiran, CareersFinder, dan program panduan kerjaya untuk mengemudi pasaran pekerja dan membuat rancangan kerjaya jangka panjang.

Bagi menyediakan sokongan yang lebih baik merentasi perjalanan kerjaya warga emas, termasuk semasa peralihan pertengahan kerjaya dan peringkat kerjaya kemudian, Dr Koh berkata Kumpulan Kerja Tiga Pihak bagi Pekerjaan Warga Emas sedang mengkaji dan akan mengeluarkan cadangan mereka pada separuh kedua 2026.

Dalam soalan tambahan, Encik de Souza berkata PMET, khususnya mereka yang berada dalam sektor IT dan kejuruteraan, mendapati mereka “sangat sukar” mendapatkan pekerjaan alternatif.

Beliau berkata penduduknya telah membangkitkan isu ini kepadanya semasa lawatan ke rumah, dan meminta pemerintah mempertimbangkan untuk melangkaui SkillsFuture bagi melihat program bimbingan dan pengambilan pekerja sampingan untuk membantu pekerja tersebut.

Dalam jawapannya, Dr Koh berkata kesatuan sekerja telah pun berusaha menempatkan pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka dalam sektor berkaitan di mana terdapat peluang pekerjaan, dan pemerintah akan terus menyokongnya.

Beliau menambah pemerintah sedang bermula dari puncanya untuk melihat bagaimana pekerja boleh dibantu lebih awal dalam kerjaya mereka bagi memastikan mereka boleh kekal dalam pekerjaan dan juga bersedia untuk beralih apabila terdapat perubahan dalam industri mereka.