Kanak-kanak berusia antara tujuh dengan 13 tahun mengasah kemahiran bola sepak mereka dalam latihan bersama barisan legenda bola sepak Singapura. - Foto BH oleh KHALID BABA

Dikelilingi pemain pertahanan, Muhammad Aryan Rifqi Roslee mengawal bola dengan pandangan tertumpu ke arah pintu gol.

Kanak-kanak berusia 11 tahun itu kekal tenang, mendongak kepalanya lalu bertindak seolah-olah mahu melepaskan rembatan.

Namun, Aryan menghasilkan hantaran deras yang tepat kepada rakan sepasukan yang tidak dikawal, untuk menjaringkan gol yang amat bergaya.

Aryan merupakan antara 140 peserta kanak-kanak yang masing-masing mencipta detik tumpuan tersendiri sepanjang Kem Bola Sepak Berita Harian (BH)-Singa Legends pada 25 November.

Kem selama dua hari itu memberi peluang kepada kanak-kanak berusia antara tujuh dengan 13 tahun untuk mengasah kemahiran bola sepak mereka bersama barisan legenda bola sepak Singapura.

Antara bekas pemain negara yang terlibat ialah Fandi Ahmad, Abbas Saad, Samad Allapitchay, Abdullah Noor, Noor Ali, Nazri Nasir, Rafi Ali dan Baihakki Khaizan, yang berkongsi pengalaman serta membimbing peserta sepanjang kem tersebut.

Seramai 140 kanak-kanak bersemangat menyertai hari kedua Kem Bola Sepak Berita Harian-Singa Legends pada 25 November di Our Tampines Hub. - Foto BH oleh KHALID BABA

Antara bekas pemain negara yang terlibat ialah Fandi Ahmad, yang berkongsi pengalamannya serta membimbing peserta sepanjang kem tersebut. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kerjasama itu merupakan sebahagian usaha BH untuk mendekati masyarakat melalui kegiatan yang memberi manfaat, khususnya kepada generasi muda, sempena sambutan BH70 yang bertema, ‘Kisah Kita’, pada 1 Julai 2027.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, turun padang untuk menyertai aksi pada hari kedua kem tersebut di Our Tampines Hub (OTH).

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Encik Zaqy berinteraksi bersama ibu bapa yang hadir, malah menyertai sesi latihan dan mempamerkan kemahirannya.

Beberapa ibu bapa dan kanak-kanak yang ditemui BH pada 25 November meluahkan rasa gembira dapat meraih pelbagai manfaat dan kenangan manis daripada kem itu.

Aryan amat teruja untuk menghadiri kem tersebut setelah menyertai kem Singa Legends yang pertama pada September lalu.

Aryan merupakan anak sulung bersama dua adik beradik lagi.

Cik Juliana Mohamed, 38 tahun, turun padang bersama anak keduanya, Ariana Rose, bagi menyokong Aryan yang juga merupakan pemain di Akademi Bola Sepak Geylang International.

Cik Juliana berkata kem tersebut bukan sekadar mengasah bakat Aryan, malah membina keyakinan anaknya itu untuk bertemu dengan kanak-kanak lain.

Aryan sudah membuat empat kawan baru di kem tersebut, dan masih menghubungi rakan-rakan yang ditemui semasa kem yang pertama.

Peserta Kem Bola Sepak Berita Harian (BH)-Singa Legends, Muhammad Aryan Rifqi Roslee, 11 tahun (kiri), bersama ibunya, Cik Juliana Mohamed, 38 tahun dan adiknya, Ariana Rose. - Foto BH oleh KHALID BABA

“Sebelum ini, Aryan tak selalu dapat buat kawan baru, saya rasa kem-kem ini mendedahkannya kepada kanak-kanak berbeza dan bina keyakinannya,” kata Cik Juliana.

Sentimen itu dikongsi oleh Encik Nur Azmy Muhammad, berusia 43 tahun.

Beliau mendaftarkan anaknya, Alif Azhar, supaya dapat bertemu dengan rakan baru, menerima lebih pendedahan dan mengasah bakatnya.

Malah, Encik Nur Azmy percaya kem itu turut menjadi peluang baik bagi anaknya belajar mengawal emosi dengan lebih matang dalam situasi yang mencabar, setelah bermain bola sepak selama beberapa tahun.

Encik Nur Azmy Muhammad memberi sokongan kepada anaknya, Alif Azhar Nur Azmy di Kem Bola Sepak BH-Singa Legends pada 25 November. - Foto BH oleh KHALID BABA

Sementara itu, pasangan suami isteri, Encik Hairul Sulaiman, 54 tahun, dan Cik Hairiani Muhamed, 44 tahun, amat gembira dapat mendaftarkan anak mereka bagi kem tersebut.

Ini setelah anak tunggal mereka, Muhammad Hanif, 10 tahun, tidak berpeluang menyertai kem Singa Legends yang pertama.

“Kami menggalakkan anak kami menyertai kem seperti ini kerana ia juga menjadi wadah bermanfaat untuknya mengurangkan masa menghadap skrin, lebih-lebih lagi pada musim cuti sekolah,” kata Encik Hairul.

Pasangan itu, yang mengikuti perkembangan bola sepak nasional sejak 1990-an, berkongsi kegembiraan bersama anak mereka apabila berpeluang bertemu dengan bintang seperti Fandi Ahmad dan Abbas Saad.