Seorang wanita yang didakwa menyertai enam perhimpunan tanpa kebenaran untuk menunjukkan sokongannya terhadap pergerakan kerohanian China, Falungong, telah dihadapkan dengan enam tuduhan di bawah Akta Ketenteraman Awam pada 25 September.

Ng Chye Huay didakwa berulang kali menyertai perhimpunan awam tanpa permit.

Lima daripada perhimpunan itu berlaku di Merlion Park antara Oktober 2024 dengan November 2025.

Wanita berusia 62 tahun itu turut didakwa menyertai satu perhimpunan tanpa kebenaran di Jambatan Anderson, berhampiran Merlion Park, pada Februari 2026.

Kesnya dijadualkan untuk satu persidangan praperbicaraan pada 26 Oktober.

Dalam satu kes berasingan, seorang naib presiden pertubuhan bukan pemerintah (NGO), Humanitarian Organisation for Migration Economics, didakwa atas peranannya dalam tiga perhimpunan yang menyalahi undang-undang.

Mahkamah mendengar bahawa S. Suraendher Kumarr, 32 tahun, didakwa menyertai perhimpunan penyalaan lilin, atau candlelight vigil, yang diadakan berhampiran Penjara Changi, berkaitan hukuman mati dua pengedar dadah warga Singapura. 

Ini termasuk satu perhimpunan yang diadakan pada 29 November 2024 untuk Masoud Rahimi Mehrzad.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Lasim (kanan) ketika sidang media khas bersama Ahli Majlis Mesyuarat Negeri (Exco) Negeri Sembilan pada 24 September.

Langgar ikrar taat setia, 10 Exco disingkir

Sep 25, 2026 | 3:41 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Johor di Kota Iskandar.

Pembangunan Johor mesti seiring keperluan jalan, sekolah dan kemudahan

Sep 25, 2026 | 3:14 PM
Kakitangan restoran bufet halal J65 yang terkenal dengan pilihan makanan yang menyeluruh demi menawarkan pengalaman makan yang inklusif dan segar.

J65 di Jen Singapore Tanglin dinobat Restoran Halal Terbaik 2026

Sep 25, 2026 | 11:30 AM
pasang app, penipuan, keselamatan siber

Cara elak telefon anda ‘dikuasai’ penipu

Sep 24, 2026 | 5:27 PM
kedai roti perata, Srisun Express, CPF pekerja

Rangkaian kedai roti perata Srisun Express hadapi tuduhan gagal bayar CPF pekerja

Sep 24, 2026 | 5:07 PM
penipuan, telefon, warga emas

Telefon warga emas dipercayai 'dikuasai’ penipu selepas muat turun aplikasi senaman

Sep 23, 2026 | 8:43 PM
Pengasas Love Aid Singapore, Encik Gilbert Goh (tengah), melawat Hospital Pemerintah Jenin di Tebing Barat pada Ogos.

Love Aid Singapore batal rancangan kerjasama dengan Hospital Al-Awda di Gaza

Sep 23, 2026 | 10:17 PM
karate, Marissa Hafezan, Sukan Asia

Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia

Sep 21, 2026 | 5:30 AM
masakan Melayu, Cef Mint, Warisan Api, The Social Outcast

Cef Mint nyala impian hargai masakan Melayu dengan Warisan Api

Sep 4, 2026 | 12:16 PM
pureflow, tisu, wuduk, shirwan

Motor rosak waktu maghrib cetus ilham hasilkan tisu untuk wuduk

Aug 28, 2026 | 4:44 PM

Lelaki berusia 35 tahun itu disabitkan kesalahan pada 2013 kerana mengedar 31.14 gram diamorfin, atau heroin tulen, satu jumlah yang mencukupi untuk memenuhi ketagihan kira-kira 370 penagih selama seminggu.

Akta Penyalahgunaan Dadah memperuntukkan hukuman mati sekiranya jumlah diamorfin yang diedarkan melebihi 15 gram.

Suraendher turut didakwa menyertai satu perhimpunan yang diadakan pada 23 Januari 2025 untuk Syed Suhail Syed Zin.

Lelaki berusia 48 tahun itu disabit kesalahan pada 2015 kerana mengedar 38.8 gram heroin tulen, yang boleh memenuhi ketagihan kira-kira 460 penagih selama seminggu.

Suraendher dikatakan turut terlibat dalam satu perhimpunan awam berasingan yang diadakan pada 3 Februari 2025 di Mahkamah Negara, sebuah kawasan larangan, bagi menyeru penghapusan hukuman mati di Singapura.

Kesnya akan disebut semula pada 20 Oktober, selepas mahkamah membenarkan pengantin baharu itu melancong ke Britain dari 25 September hingga 4 Oktober untuk bulan madunya.

Dia perlu menyerahkan pasportnya kepada pihak berkuasa dalam tempoh 24 jam selepas kepulangannya ke Singapura.

Pada 9 September lalu, enam wanita telah didakwa kerana menyertai perhimpunan awam tanpa permit.

Acara menyalahi undang-undang yang mereka didakwa sertai kebanyakannya berkaitan konflik Gaza. Kes mereka masih dalam proses.

Mereka yang disabitkan kesalahan kerana menyertai perhimpunan awam tanpa permit boleh didenda sehingga $3,000 bagi setiap tuduhan, manakala menyertai perhimpunan atau perarakan di kawasan larangan boleh membawa denda sebanyak $5,000 bagi setiap pertuduhan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Enam wanita dikenakan 17 tuduhan berhubung perarakan, perhimpunan awam tanpa permitSep 9, 2026 | 5:32 PM
‘Gangguan awam’ atau sekadar rehat? Pesta suka ria pekerja asing cetus perdebatan netizenSep 17, 2025 | 11:06 AM
mahkamahperhimpunandadah