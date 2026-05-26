Pengasas RawdaX, Encik Muhammad Hakeem Muhammad Kamil (kiri) bersama Encik Muhammad Izz Ryanshah Nor Azam mahu membawa pembaharuan dalam pelaksanaan ibadah korban menerusi teknologi digital. - Foto RAWDAX

Pengasas RawdaX, Encik Muhammad Hakeem Muhammad Kamil (kiri) bersama Encik Muhammad Izz Ryanshah Nor Azam mahu membawa pembaharuan dalam pelaksanaan ibadah korban menerusi teknologi digital. - Foto RAWDAX

2 mahasiswa manfaat teknologi perkasa ibadah korban Wadah digital antara lain tawar lihat proses korban secara langsung, beri sijil elektronik dalam tempoh 24 jam selepas selesai korban

Dua mahasiswa universiti tempatan memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk membawa pembaharuan dalam pelaksanaan ibadah korban, akikah dan sedekah menerusi wadah digital dikenali sebagai RawdaX.

Diasaskan pelajar Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD), Encik Muhammad Hakeem Muhammad Kamil, 22 tahun, bersama pelajar Universiti Nasional Singapura (NUS), Encik Muhammad Izz Ryanshah Nor Azam, 24 tahun, wadah tersebut bertujuan meningkatkan ketelusan, kejelasan dan kecekapan dalam pengurusan ibadah berasaskan ternakan.

Encik Izz berkata minatnya terhadap teknologi sejak kecil mendorong beliau mencari cara menggunakan AI dan sistem digital untuk memberi manfaat kepada masyarakat Islam.

“Saya sentiasa fikir bagaimana kemahiran dalam teknologi boleh digunakan untuk membantu masyarakat sebagai seorang Muslim. Apabila Hakeem timbulkan idea ini, saya rasa ia sesuatu yang realistik dan boleh membawa manfaat sebenar,” katanya.

Anak kedua daripada tiga beradik itu berkata ibunya bekerja sebagai guru manakala bapanya seorang pekerja bebas.

Bagi Encik Hakeem pula, pengalaman mengurus jualan haiwan korban dan melawat ladang ternakan di Indonesia membuka matanya terhadap pelbagai cabaran dalam industri berkenaan.

“Saya nampak banyak proses masih dilakukan secara manual. Ada pelanggan tunggu lama untuk dapat kemas kini, kurang ketelusan dan ada isu pengurusan apabila jumlah korban terlalu besar,” katanya.

Anak sulung daripada lima beradik itu berkata keadaan itu mendorong mereka membangunkan satu sistem yang bukan sahaja mampu mengurus jumlah tempahan besar, malah mengekalkan mutu dan amanah dalam pelaksanaan ibadah.

Idea RawdaX mula dibangunkan selepas kedua-duanya bertemu ketika di maktab rendah dan berkongsi minat yang sama dalam teknologi serta keusahawanan sosial.

Mereka kemudian mula mengkaji bagaimana teknologi boleh digunakan untuk memperbaiki pengalaman pengguna dalam pelaksanaan ibadah korban dan akikah, khususnya apabila ia dilakukan di luar negara.

Antara ciri utama RawdaX ialah penjejakan digital secara langsung, gambar peribadi proses korban dan sijil elektronik yang dihantar kepada pelanggan dalam tempoh 24 jam selepas ibadah selesai dilakukan.

Menurut Encik Izz, pengguna juga boleh melihat perkembangan proses korban secara masa nyata menerusi portal khas, termasuk peringkat penyembelihan dan pengagihan daging.

“Kami mahu pelanggan bukan sekadar membuat pembayaran, tetapi benar-benar merasai pengalaman ibadah itu walaupun dilakukan di luar negara,” katanya.

Selain itu,wadah berkenaan turut dilengkapi aplikasi khas untuk rakan ladang dan pekerja penyembelihan bagi memastikan setiap proses direkod secara sistematik, termasuk pengambilan gambar sebelum dan selepas sembelihan.

Kandang kambing di ladang ternakan yang bekerjasama dengan RawdaX bagi pelaksanaan ibadah korban dan akikah. - Foto RAWDAX

Menurut Encik Hakeem, sistem tersebut membantu mengurangkan jurang antara pelanggan di Singapura dengan proses pelaksanaan korban yang berlaku di negara lain seperti Indonesia dan Maghribi.

“Kami mahu pengguna rasa lebih dekat dengan ibadah yang mereka lakukan. Walaupun mereka tidak berada di sana secara fizikal, mereka masih dapat melihat prosesnya dengan jelas dan teratur,” katanya.

Bagi memastikan operasi mematuhi syariah, RawdaX turut bekerjasama dengan asatizah termasuk Ustaz Muhammad Haziq Zainal yang berperanan sebagai penasihat dan wakil pemantau di lapangan.

(Dari kiri) Encik Muhammad Haziq Zainal, Encik Muhammad Hakeem Muhammad Kamil, dan Encik Muhammad Izz Ryanshah Nor Azam, ketika meninjau operasi di ladang ternakan yang bekerjasama dengan RawdaX. - Foto RAWDAX

Walaupun masih bergelar pelajar sepenuh masa, kedua-duanya mengakui cabaran terbesar ialah mengimbangi pelajaran dan pembangunan projek pemula atau startup tersebut.

“Kami perlu utamakan peperiksaan dahulu sebelum melancarkan kempen korban sepenuhnya tahun ini,” kata Encik Hakeem.

RawdaX mula diuji menerusi projek perintis pada Ramadan lalu di Medan, Indonesia, melalui kempen penyediaan pek makanan iftar kepada golongan memerlukan.

Platform itu kini mempunyai hampir 100 ahli terdiri daripada keluarga, rakan dan kenalan terdekat.

Selain Indonesia, RawdaX turut mempunyai operasi di Maghribi melalui rangkaian sedia ada yang dibina pengasasnya.

Dalam jangka panjang, mereka berharap dapat mengembangkan wadah itu kepada sektor penternakan dan pelaburan ternakan dengan penggunaan teknologi AI dan sistem analitik digital.