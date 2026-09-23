Dua pekerja maut selepas terjatuh ke laut ketika mengalihkan kargo di Pelabuhan Tuas pada pagi 22 September.

Dalam jawapan kepada pertanyaan media pada 23 September, seorang jurucakap PSA Singapura, yang mengendalikan pelabuhan tersebut, berkata insiden itu berlaku pada sekitar 8.40 pagi ketika pekerja-pekerja tersebut sedang melakukan kerja pemunggahan atau ‘stevedoring’.

Ini merujuk kepada proses memuat, memunggah, menyusun dan mengikat kargo di atas kapal di terminal pelabuhan.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata pihaknya menerima panggilan bantuan di 71 Tuas South Boulevard pada kira-kira 9.10 pagi pada hari tersebut.

SCDF membawa seorang mangsa ke Hospital Besar Ng Teng Fong (NTFGH) dan mengesahkan kematian seorang lagi di lokasi kejadian.

Jurucakap PSA itu berkata individu yang dibawa ke hospital kemudiannya turut meninggal dunia.

“PSA sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan, dan siasatan mengenai insiden ini masih berjalan. Kami sedang memberikan sokongan kepada keluarga pekerja-pekerja tersebut dalam tempoh sukar ini,” kata jurucakap tersebut.

The Straits Times (ST) telah menghubungi polis dan Kementerian Tenaga Manusia (MOM) untuk maklumat lanjut.

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Insiden itu menyusuli beberapa kematian di tempat kerja di Singapura.

Pada 11 September, seorang pekerja berusia 35 tahun maut selepas dihentam oleh sebatang hos yang disambungkan kepada pam udara termampat (compressed air pump) di sebuah tapak pembinaan di Jurong Port Road.

Pada 23 Ogos, seorang pekerja berusia 23 tahun maut selepas perancah runtuh ke atas sebuah lori yang dinaikinya di sebuah tapak pembinaan, yang juga terletak di Jurong Port Road.

Terdapat 21 kematian di tempat kerja pada separuh pertama 2026, sebahagiannya disebabkan peningkatan bilangan pekerja platform yang kehilangan nyawa di jalan raya, berbanding 18 kematian dalam tempoh yang sama pada 2025.

Kemalangan berkaitan kenderaan meragut sembilan nyawa dan merupakan punca utama daripada 21 kematian yang direkodkan.

Punca utama lain termasuk lemas atau lemas udara, yang menyebabkan lima kematian, termasuk tiga anak kapal dalam satu perlanggaran bot bekalan dengan sebuah kapal pendarat berhampiran Terminal Pasir Panjang pada Jun.

Industri pengangkutan dan penyimpanan mencatatkan bilangan kematian tertinggi, dengan lima nyawa terkorban.

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