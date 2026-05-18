Topic followed successfullyGo to BHku
Pekerja binaan maut dihempap kepingan konkrit di tapak projek Laluan Rentas Pulau
Pekerja binaan maut dihempap kepingan konkrit di tapak projek Laluan Rentas Pulau
May 18, 2026 | 2:44 PM
Pekerja binaan maut dihempap kepingan konkrit di tapak projek Laluan Rentas Pulau
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) memaklumkan mangsa yang berusia 23 tahun itu ditimpa bahagian konkrit sementara, semasa proses kerja pemecahan dijalankan. - Foto fail
Seorang pekerja binaan maut pada 14 Mei lalu selepas dihempap papak atau kepingan konkrit di tapak projek stesen MRT Laluan Rentas Pulau (CRL).
Kejadian itu berlaku di 250A Turf Club Road, lokasi Stesen MRT Turf City baharu di Bukit Timah, pada sekitar 1.30 tengah hari.
Laporan berkaitan
Tapak binaan Pasir Ris guna AI beri amaran awal tekanan haba pekerjaMay 12, 2026 | 2:39 PM
Proses ambil pekerja migran binaan dipendekkan mulai 2027Apr 30, 2026 | 4:20 PM