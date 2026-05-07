2 penduduk S’pura dalam kapal persiaran dilanda hantavirus diasing, jalani ujian
May 7, 2026 | 7:20 PM
Kapal persiaran, ‘MV Hondius’, yang membawa sekitar 150 penumpang dan anak kapal, dilapor dilanda peletusan jangkitan hantavirus Andes yang mengorbankan tiga nyawa. - Foto REUTERS
Dua penduduk Singapura yang menaiki kapal persiaran, MV Hondius, yang dilaporkan dilanda peletusan jangkitan hantavirus Andes, sedang menjalani ujian.
Agensi Penyakit Berjangkit (CDA), dalam satu kenyataan, berkata pihaknya dimaklumkan mengenai dua penduduk tersebut pada 4 Mei dan 5 Mei.
