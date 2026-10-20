Dua remaja lelaki akan didakwa pada 21 Oktober atas kesalahan pecah rumah dan mencuri selepas wang tunai serta rokok dilaporkan dicuri daripada sebuah kedai serbaneka di Bukit Merah.

Dalam satu kenyataan pada 20 Oktober, polis menyatakan mereka dimaklumkan mengenai kes pecah rumah dan mencuri di kedai berkenaan pada kira-kira 7.15 pagi, 19 Oktober.

Wang tunai berjumlah kira-kira $2,100 dan 290 pek rokok bernilai sekitar $3,000 dipercayai telah dicuri.

Pegawai daripada Divisyen Polis Central mengenal pasti kedua-dua remaja lelaki berusia 15 dan 17 tahun itu menerusi siasatan di lapangan serta bantuan imej daripada kamera polis dan kamera litar tertutup (CCTV).

Selepas mereka diberkas, wang tunai berjumlah $462 dan 203 bungkus rokok ditemui semula dan dirampas daripada mereka.

Jika sabit kesalahan, mereka boleh dipenjara sehingga 10 tahun dan didenda.

Dalam kenyataan itu, polis menasihati pemilik premis supaya memastikan pintu, tingkap dan laluan masuk lain dikunci dengan selamat menggunakan jeriji dan mangga apabila meninggalkan premis tanpa pengawasan.

Polis turut menasihati pemilik supaya tidak menyimpan wang tunai dalam jumlah besar dan barangan berharga di premis mereka.