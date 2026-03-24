2 warga S’pura jadi sukarelawan dengan pertubuhan Israel, tidak terlibat dalam pertempuran
Mar 24, 2026 | 3:10 PM
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) berkata pada Disember 2016, pasangan itu telah menjadi sukarelawan bersama Sar-El selama sekitar dua minggu. - Foto fail
Dua warga Singapura telah menjadi sukarelawan bersama Sar-El Volunteer Corps pada 2016 dengan salah seorang daripada mereka kemudiannya menerbitkan catatan blog yang menggalakkan orang ramai untuk menjadi sukarelawan bersama organisasi Israel itu.
Namun kedua-duanya tidak terlibat dalam sebarang aktiviti ketenteraan bersama Angkatan Pertahanan Israel (IDF).
