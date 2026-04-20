Topic followed successfullyGo to BHku
200 penduduk Woodlands dijangka manfaat khidmat pemeriksaan kesihatan di Masjid An-Nur; Yusof Ishak
Kementerian Kesihatan (MOH) baru-baru ini mengumumkan peluasan Pos Kesihatan Masyarakat (CHP) di Woodlands sebagai usaha tingkatkan tahap kesihatan penduduk di kawasan utara Singapura. Berita Harian menyingkap persiapan Masjid An-Nur dan Masjid Yusof Ishak yang bakal memulakan CHP mulai September, dengan Masjid Al-Amin dan Al-Muttaqin antara masjid pertama yang menjalankan CHP.
Apr 20, 2026 | 5:10 PM
Penduduk di Woodlands dapat memanfaatkan pemeriksaan kesihatan asas dan cara mengurus ubat penyakit kronik seperti kencing manis secara percuma di Masjid An-Nur dan Masjid Yusof Ishak, yang bakal menyediakan khidmat Pos Kesihatan Masyarakat (CHP) mulai September 2026.
Penduduk di Woodlands tidak lama lagi dapat memanfaatkan pemeriksaan kesihatan asas dan cara mengurus ubat penyakit kronik seperti kencing manis secara percuma di Masjid An-Nur dan Masjid Yusof Ishak mulai September 2026.
Ini menyusuli kerjasama dua masjid itu dengan penyedia penjagaan kesihatan awam NHG Health untuk menyediakan khidmat Pos Kesihatan Masyarakat (CHP) di premis masjid.
Laporan berkaitan
Khidmat Pos Kesihatan Masyarakat diperluas ke Masjid An-Nur, Yusof IshakMar 5, 2026 | 2:03 PM