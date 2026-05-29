Tiga daripada setiap empat pelajar Politeknik Ngee Ann (NP) dijangka menamatkan pengajian dengan pengalaman luar negara menjelang 2030, hasil usaha terbaharu institusi tersebut untuk menghantar lebih ramai pelajar ke luar negara, terutamanya ke negara-negara serantau.

Inisiatif lima tahun yang baru ini, ‘SEA Unbound’ (Asia Tenggara Tanpa Sempadan), bertujuan memperdalam pemahaman pelajar tentang Asia Tenggara melalui dua program unggul yang dibiayai sepenuhnya.

Salah satunya ialah Program SOAR (Kaji–Perhati–Sesuaikan Diri–Renung) Asia Tenggara, yang akan menyelitkan lawatan seminggu ke bandar-bandar Asia Tenggara terus ke dalam kurikulum pelajar.

Aktiviti-aktiviti yang bakal disertai termasuk kunjungan ke universiti tempatan dan syarikat, bengkel, serta penerokaan budaya

Lebih 3,500 pelajar merentasi 17 kursus diploma terpilih, daripada pengurusan perniagaan seni hingga ke sains kejuruteraan, akan menyertai lawatan sedemikian untuk memahami bagaimana disiplin mereka diaplikasikan di rantau ini.

Program kedua ialah Program Penghayatan dan Kepimpinan Asia Tenggara (SAIL), yang dijangka akan melibatkan 300 pemimpin pelajar sepanjang tempoh lima tahun.

Mereka akan menjelajahi dua bandar SEA selama dua minggu, mendalami cabaran bandar melalui pertemuan dengan pemimpin industri, usahawan, dan agen perubahan, sambil berkolaborasi dalam ‘hackathon’ untuk mencari penyelesaian.

Inisiatif ini disokong kukuh oleh Dana Bakat Asia Tenggara (SEA Talent Fund) bernilai $10 juta dari Ngee Ann Kongsi, yang turut membiayai latihan industri di rantau tersebut.

Langkah NP ini seiring dengan matlamat Kementerian Pendidikan (MOE), yang menyasarkan 70 peratus pelajar institusi pengajian tinggi menerima pendedahan global menjelang 2028, khususnya di rantau Asean-China-India.

Pada majlis pelancaran 28 Mei, Cik Gan Siow Huang, Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Perdagangan dan Perusahaan), menekankan bahawa SEA Unbound dilancarkan ketika dunia bergelut dengan peningkatan perlindungan ekonomi dan ketegangan geopolitik.

Beliau menggesa Asean untuk lebih bersatu padu dalam menempuh ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Menurut Cik Gan, tenaga kerja masa kini mesti memiliki kemahiran teknikal, kecerdasan budaya, dan perspektif serantau bagi mendepani landskap perniagaan Asean yang pelbagai.

Menjelang 2028, setiap pelajar NP akan menyerap kandungan pembelajaran berkaitan Asia Tenggara, dan satu daripada tiga pendidik NP juga akan menyertai program pendedahan serantau.

Matlamatnya adalah untuk melengkapkan kakitangan akademik yang dicalonkan dengan pengetahuan dan perspektif terkini mengenai rantau ini bagi membentuk kurikulum serta pengalaman pembelajaran luar negara pelajar.

NP turut menubuhkan pusat luar negara di Bangkok, Ho Chi Minh City dan Jakarta, masing-masing diketuai pengurus negara, bagi menyediakan sokongan di lapangan kepada pelajar yang menyertai program di bandar-bandar tersebut.

Selain menghubungkan pelajar dengan syarikat dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan budaya serta amalan perniagaan tempatan, pusat-pusat itu turut memudahkan jaringan dengan pemimpin industri, pengasas syarikat pemula niaga dan mentor alumni luar negara.

Bagi Cik Ariqah Mufidah Mohamed Yuhaid, pelajar tahun ketiga NP, program perintis SAIL pada akhir 2025 bukan sekadar lawatan, malah satu transformasi. Pengalaman di rantau ini memperkasa keyakinan, mendalami celik budaya, serta membuka matanya terhadap potensi kerjaya di persada antarabangsa.

Pelajar psikologi dan pembangunan masyarakat ini menghabiskan seminggu di setiap bandar, berkolaborasi dengan rakan-rakan tempatan untuk merintis huraian bagi isu kritikal seperti jaminan bekalan makanan dan pengurusan sisa secara lestari.

“Apa yang paling berkesan bagi saya ialah pertukaran budaya. Kami bukan sahaja menyelesaikan masalah bersama, malah belajar tentang budaya, tabiat dan cara pandang dunia antara satu sama lain,” katanya.

Sebelum itu, beliau pernah ke Yogyakarta menerusi sebuah program ekspedisi Kor Belia NP untuk menyokong golongan yang kekurangan selama dua minggu.

Berbekalkan keyakinan daripada dua pengalaman tersebut, Cik Ariqah memohon peluang ketiga untuk kembali ke rantau ini melalui sebuah program latihan Industri keusahawanan sedunia NP.

Rakan sekuliahnya, Jeffrey Chua, 18 tahun, pula sedang menjalani latihan industri pembangunan usaha niaga di ExpresSo NB, cabang inovasi korporat syarikat tenaga nasional Thailand, PTT.

Pelajar tahun ketiga pengajian perniagaan itu berkata pengalaman yang dibiayai sepenuhnya di bawah ‘SEA Unbound’ memberinya pemahaman tentang cara mendekati pasaran baru dengan fikiran terbuka serta keyakinan untuk meneroka peluang di luar negara.