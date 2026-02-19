Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

3 dibawa ke hospital dalam kebakaran di kondo Kovan

Kebakaran, yang melibatkan dapur dan ruang tamu di tingkat pertama unit dua tingkat itu, dipadamkan dengan satu jet air - Foto FACEBOOK SCDF

Sekitar 100 orang telah mengosongkan blok yang terjejas sebelum Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) tiba. - Foto FACEBOOK SCDF

3 dibawa ke hospital dalam kebakaran di kondo Kovan Kebakaran berlaku di Kovan Regency pada awal pagi 19 Feb

Enam orang diselamatkan, dengan tiga daripada mereka dibawa ke hospital, selepas kebakaran berlaku di sebuah kondominium di Kovan pada awal pagi 19 Februari.

Pemeriksaan The Straits Times (ST) menunjukkan bahawa ini adalah alamat kondominium Kovan Regency.

Apabila SCDF tiba di lokasi, sebuah unit di tingkat 14 sedang terbakar.

Anggota bomba terdengar jeritan meminta pertolongan dan bunyi ketukan di pintu dari dalam unit, kata SCDF.

Mereka segera memasuki unit dua tingkat yang dipenuhi asap dan memulakan pencarian.

Empat orang diselamatkan dari tingkat pertama dan dua orang lagi dari tingkat kedua.

Kebakaran yang melibatkan dapur dan ruang tamu di tingkat pertama berjaya dipadamkan dengan menggunakan satu jet air.

Sebahagian besar unit mengalami kerosakan akibat suhu tinggi dan asap.

Daripada enam yang diselamatkan, tiga telah dibawa ke Hospital Besar Singapura (SGH) disebabkan terhidu asap.

Salah seorang daripada mereka juga mengalami kecederaan akibat kebakaran.

Tiga lagi diselamatkan, diperiksa dan tidak memerlukan bantuan ambulans.

Sekitar 100 orang telah mengosongkan blok yang terjejas sebelum SCDF tiba.