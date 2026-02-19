SPH Logo mobile
Singapura

Kebakaran berlaku di Kovan Regency pada awal pagi 19 Feb
Feb 19, 2026 | 12:16 PM

Sekitar 100 orang telah mengosongkan blok yang terjejas sebelum Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) tiba. - Foto FACEBOOK SCDF

Enam orang diselamatkan, dengan tiga daripada mereka dibawa ke hospital, selepas kebakaran berlaku di sebuah kondominium di Kovan pada awal pagi 19 Februari.

Dalam satu hantaran di Facebook, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata mereka dimaklumkan tentang kebakaran di 6 Kovan Rise pada 2.30 pagi.

Pemeriksaan The Straits Times (ST) menunjukkan bahawa ini adalah alamat kondominium Kovan Regency.

Apabila SCDF tiba di lokasi, sebuah unit di tingkat 14 sedang terbakar.

Anggota bomba terdengar jeritan meminta pertolongan dan bunyi ketukan di pintu dari dalam unit, kata SCDF.

Mereka segera memasuki unit dua tingkat yang dipenuhi asap dan memulakan pencarian.

Empat orang diselamatkan dari tingkat pertama dan dua orang lagi dari tingkat kedua.

Kebakaran yang melibatkan dapur dan ruang tamu di tingkat pertama berjaya dipadamkan dengan menggunakan satu jet air.

Sebahagian besar unit mengalami kerosakan akibat suhu tinggi dan asap.

Daripada enam yang diselamatkan, tiga telah dibawa ke Hospital Besar Singapura (SGH) disebabkan terhidu asap.

Salah seorang daripada mereka juga mengalami kecederaan akibat kebakaran.

Tiga lagi diselamatkan, diperiksa dan tidak memerlukan bantuan ambulans.

Sekitar 100 orang telah mengosongkan blok yang terjejas sebelum SCDF tiba.

Punca kebakaran sedang disiasat.

