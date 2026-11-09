Tiga pelancong Singapura cedera di Taiwan apabila teksi yang mereka naiki dilanggar sebuah kereta dari arah bertentangan yang memasuki lorong mereka.

Kemalangan itu berlaku pada 7 November sekitar 2 petang di Hualien, di pantai timur Taiwan, kira-kira 160 kilometer di selatan Taipei, menurut portal berita Taiwan, ETtoday.

Sebuah kereta terbabas melepasi garisan kembar kuning di tengah jalan dan masuk ke lorong bertentangan, lalu berlanggar dengan teksi yang membawa tiga warga Singapura itu.

ETtoday melaporkan bahawa kereta tersebut dipandu oleh seorang anggota tentera udara yang hanya dikenal pasti dengan nama keluarga Zhuang.

Beliau dalam perjalanan ke Yilan bersama isteri dan anaknya.

Yilan terletak di timur laut Taiwan, kira-kira 50 kilometer di selatan Taipei. 

Kemalangan itu berlaku di selekoh berhampiran penanda 7 kilometer County Road 193 di Hualien, kata portal berita itu.

Tujuh orang cedera, lapor ETtoday.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sebuah teksi (kanan) yang dinaiki tiga pelancong warga Singapura terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta di Hualien pada 7 November. Cermin hadapan kenderaan tersebut (kiri) pecah akibat pelanggaran itu.

3 warga S’pura cedera di Taiwan selepas kereta langgar dengan teksi

Nov 9, 2026 | 3:09 PM
barah buah dada, kumpulan etnik, singapura

Kajian: Jenis barah buah dada berbeza antara kumpulan etnik

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
warga emas, kesihatan mental, kehilangan insan tersayang

Warga emas cenderung tanggung sendiri apabila berdepan tekanan emosi

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
barah buah dada, pemeriksaan saringan, wanita Melayu

Barah buah dada: Wanita Melayu digesa usah tangguh saringan

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
forum bersamamu

Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Antara hidangan sedia dipanaskan yang ditawarkan Eatz Express termasuk, (Dari kiri) ‘Spiced Chicken Tomato Coulis with Fragrant Ghee Rice’; ‘Chicken Satay & Peanut Sauce with Wok-Fried Indonesian-Style Rice’; ‘Indonesian Galangal-Roasted Chicken with Blue Pea Infused Jasmine Rice’; ‘Indonesian Herb-Grilled Chicken with Golden Turmeric Rice’; ‘Almond Crusted Salmon with Garlic Spinach’; dan ‘Grilled Barramundi with Wild Mushroom & Bean Ragout’.

Eatz Express teroka pasaran hidangan sedia dipanaskan di S’pura

Sep 11, 2026 | 11:05 AM
golden bao

Mon Chinese Beef Roti dan Golden Bao umpan selera pelanggan

Jul 17, 2026 | 10:00 AM

Keluarga tiga beranak itu, ketiga-tiga warga Singapura dan pemandu teksi dibawa ke hospital.

Mereka mengalami beberapa kecederaan ringan, termasuk luka dan lebam, namun keadaan mereka tidak mengancam nyawa.

Menurut ETtoday, impak kuat akibat pelanggaran itu menyebabkan kereta yang dipandu Zhuang terbalik, manakala kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan teruk. 

Isteri Zhuang, yang mendukung anak mereka yang sedang tidur di tempat duduk penumpang hadapan, terpelanting keluar dari kenderaan selepas cermin depan pecah akibat impak.

ETtoday menambah bahawa siasatan awal polis Taiwan mengesahkan kedua-dua pemandu tidak berada di bawah pengaruh alkohol.

Ujian air liur ke atas Zhuang juga negatif untuk dadah.

Ini menolak kemungkinan memandu dalam keadaan mabuk dan penggunaan dadah, kata portal berita itu.

Polis tempatan masih menyiasat punca sebenar kemalangan itu.

Menurut Liberty Times, sebuah lagi portal berita Taiwan, pihak berkuasa mengesyaki Zhuang mungkin terlelap semasa memandu kerana keletihan.

Portal itu juga melaporkan bahawa ketiga-tiga warga Singapura itu penumpang kapal persiaran Celebrity Millennium, yang berlabuh di Pelabuhan Hualien pada 7 pagi hari itu.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) telah dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
China: Taiwan harus ‘tanggung akibat’ insiden meriam airOct 14, 2026 | 6:28 PM
Lelaki S’pura dibawa ke hospital Taiwan selepas terjatuh ketika panjat batu Dragon CavesMay 18, 2026 | 5:58 PM
kemalangantaiwanMFA