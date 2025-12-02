Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

Sekitar 300 belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember, yang turut dihadiri tetamu terhormat, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (barisan pertama, lapan dari kanan). - Foto ONEPEOPLE.SG

Sekitar 300 belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember, yang turut dihadiri tetamu terhormat, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (barisan pertama, lapan dari kanan). - Foto ONEPEOPLE.SG

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

Sekitar 300 belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember, yang turut dihadiri tetamu terhormat, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (barisan pertama, lapan dari kanan). - Foto ONEPEOPLE.SG

Sekitar 300 belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember, yang turut dihadiri tetamu terhormat, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (barisan pertama, lapan dari kanan). - Foto ONEPEOPLE.SG

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), dan Setiausaha Agung Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025), Cik Rosaline Tan, membincangkan isu kerharmonian kaum dan agama di Singapura dalam satu sesi dialog. - Foto ONEPEOPLE.SG

300 belia dalami isu keharmonian kaum, agama dalam sidang model PBB

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sekitar 300 belia telah mengambil bahagian dalam Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) yang berlangsung dari 2 hingga 5 Disember.

Berusia antara 13 dengan 20 tahun, kumpulan belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Opmun 2025 di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember.

Turut hadir selaku tetamu terhormat ialah Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam.

Acara edisi ke-11 itu merupakan acara tahunan yang menggalak golongan muda berdebat mengenai isu keharmonian kaum dan agama di Singapura.

Opmun 2025 meraikan sambutan kemerdekaan Singapura ke-60 atau SG60 dengan tema ‘Bersama ke Era Baru’ dan memberi peserta peluang untuk berinteraksi secara langsung dengan pembuat dasar, ahli akademik serta pemimpin masyarakat dan agama, melalui sesi dialog.