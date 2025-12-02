Sekitar 300 belia telah mengambil bahagian dalam Persidangan Model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OnePeople.sg (Opmun 2025) yang berlangsung dari 2 hingga 5 Disember.
Berusia antara 13 dengan 20 tahun, kumpulan belia daripada pelbagai sekolah menengah dan institusi posmenengah menghadiri upacara pembukaan Opmun 2025 di Sekolah Tinggi Chung Cheng pada 2 Disember.
Turut hadir selaku tetamu terhormat ialah Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam.
Acara edisi ke-11 itu merupakan acara tahunan yang menggalak golongan muda berdebat mengenai isu keharmonian kaum dan agama di Singapura.
Opmun 2025 meraikan sambutan kemerdekaan Singapura ke-60 atau SG60 dengan tema ‘Bersama ke Era Baru’ dan memberi peserta peluang untuk berinteraksi secara langsung dengan pembuat dasar, ahli akademik serta pemimpin masyarakat dan agama, melalui sesi dialog.
Acara disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY), lima Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC), Pertubuhan Antara Agama (IRO) dan syarikat bioteknologi, Mirxes.
