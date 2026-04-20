300 cukur rambut tanda sokong pesakit barah muda

Singapura

300 cukur rambut tanda sokong pesakit barah muda

Apr 20, 2026 | 5:52 PM
INSYIRAH MOHD SHUKOR
INSYIRAH MOHD SHUKOR

300 cukur rambut tanda sokong pesakit barah muda

Hair For Hope, Yayasan Barah Kanak-Kanank, Koh Shukai, Elysa Chen
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Barah Kanak-Kanak (CCF), Encik Koh Shukai, mencukur rambut buat kali pertama sempena acara ‘Hair for Hope’ pada 19 April. Rambut beliau dicukur Anggota Parlimen GRC Bishan-Toa Payoh (Bishan East-Sin Ming), Cik Elysa Chen. - Foto CCF

Lebih 300 orang berhimpun di Biara Kong Meng San Phor Kark See (KMSPKS) untuk mencukur rambut sebagai tanda perpaduan bersama kanak-kanak serta keluarga yang terjejas akibat barah kanak-kanak.

Acara yang diadakan pada 19 April itu merupakan sebahagian daripada kempen ‘Hair for Hope’ anjuran Yayasan Barah Kanak-Kanak (CCF), yang bertujuan meningkatkan kesedaran serta mengumpul dana bagi menyokong pesakit muda dan keluarga mereka.

