300 cukur rambut tanda sokong pesakit barah muda
Apr 20, 2026 | 5:52 PM
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Barah Kanak-Kanak (CCF), Encik Koh Shukai, mencukur rambut buat kali pertama sempena acara ‘Hair for Hope’ pada 19 April. Rambut beliau dicukur Anggota Parlimen GRC Bishan-Toa Payoh (Bishan East-Sin Ming), Cik Elysa Chen. - Foto CCF
Lebih 300 orang berhimpun di Biara Kong Meng San Phor Kark See (KMSPKS) untuk mencukur rambut sebagai tanda perpaduan bersama kanak-kanak serta keluarga yang terjejas akibat barah kanak-kanak.
Acara yang diadakan pada 19 April itu merupakan sebahagian daripada kempen ‘Hair for Hope’ anjuran Yayasan Barah Kanak-Kanak (CCF), yang bertujuan meningkatkan kesedaran serta mengumpul dana bagi menyokong pesakit muda dan keluarga mereka.
