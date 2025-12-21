SPH Logo mobile
6 warga Indonesia diberkas masuk S’pura secara haram

Dec 21, 2025 | 8:22 PM
Siasatan awal mendapati enam lelaki telah cuba masuk ke Singapura secara haram untuk mencari pekerjaan, kata polis.
Siasatan awal mendapati enam lelaki telah cuba masuk ke Singapura secara haram untuk mencari pekerjaan, kata polis. - Foto fail

Enam lelaki warga Indonesia ditahan kerana memasuki Singapura secara haram pada 21 Disember.

Dalam satu kenyataan pada 21 Disember, polis berkata, Polis Pengawal Pantai (PCG) mengesan sebuah kraf kayu dinaiki enam lelaki di perairan Tanah Merah kira-kira 12.35 pagi hari itu.

PCG memintas kapal itu dan menahan lelaki itu, berumur antara 23 dengan 29, kerana memasuki Singapura secara tidak sah.

Siasatan awal mendapati enam lelaki itu berniat memasuki Singapura secara haram untuk mencari pekerjaan, kata polis.

Mereka akan didakwa di mahkamah pada 22 Disember atas kemasukan haram ke Singapura. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara maksimum enam bulan dan sekurang-kurangnya tiga sebatan dengan rotan.

Penolong Kanan Pesuruhjaya (SAC) Polis Ang Eng Seng, yang merupakan Komander PCG, berkata: “PCG akan terus mengambil tindakan tegas terhadap pesalah imigresen untuk melindungi perairan wilayah dan sempadan pantai kita daripada jenayah dan ancaman keselamatan.”

