Acara berbuka puasa pupuk keharmonian agama

Singapura

Mar 9, 2026 | 1:31 PM
SHIQIN RAMADAN
SHIQIN RAMADAN

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Negara merangkap Pendidikan), Dr Syed Harun Alhabsyi (duduk, tiga dari kanan) menghadiri majlis berbuka puasa anjuran Sree Narayana Mission dengan sokongan Royal Kings Group pada 6 Mac.
Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Negara merangkap Pendidikan), Dr Syed Harun Alhabsyi (duduk, tiga dari kanan) menghadiri majlis berbuka puasa anjuran Sree Narayana Mission dengan sokongan Royal Kings Group pada 6 Mac. - Foto ROYAL KINGS GROUP

Dalam usaha memperkukuhkan keharmonian antara agama, perpaduan sosial dan rasa saling menghormati dalam kalangan masyarakat, Sree Narayana Mission (SNM) dengan sokongan Royal Kings Group telah menganjurkan satu majlis berbuka puasa pada 6 Mac.

Dinamakan Iftar@SNM, majlis yang berlangsung di SNM Nursing Home@Riverwalk di Yishun Lane itu dihadiri oleh Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Negara merangkap Pendidikan), Dr Syed Harun Alhabsyi selaku tetamu terhormat.

Pemimpin agama, wakil pertubuhan masyarakat, tokoh perniagaan serta orang ramai daripada pelbagai latar belakang turut memeriahkan majlis perpaduan itu.

