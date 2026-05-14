Topic followed successfullyGo to BHku
Agensi bantu mangsa bahaya dalam talian mula operasi 29 Jun
Agensi bantu mangsa bahaya dalam talian mula operasi 29 Jun
Akta baru beri kuasa kepada Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian (OSC) untuk kawal kandungan dan akaun dalam talian
May 14, 2026 | 5:14 PM
Agensi bantu mangsa bahaya dalam talian mula operasi 29 Jun
Akta Keselamatan Dalam Talian (Bantuan dan Kebertanggungjawaban) diperkenalkan di tengah-tengah kebimbangan semakin meningkat terhadap kepantasan dan skala penyebaran kandungan berbahaya di Internet. - Foto ZAOBAO
Sebuah agensi sehenti baru pemerintah yang ditubuhkan bagi membantu mangsa bahaya dalam talian mendapatkan penyelesaian akan beroperasi mulai 29 Jun.
Penjawat awam veteran, Encik Francis Ng, 50 tahun, akan menerajui Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian (OSC) baru tersebut.
Laporan berkaitan
Rang baru perkasa mangsa gangguan dalam talian ambil tindakanNov 24, 2025 | 5:00 PM
Agensi baru bantu mangsa bahaya dalam talian dibentuk separuh pertama 2026Oct 15, 2025 | 6:20 PM