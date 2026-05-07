Topic followed successfullyGo to BHku
Akrab dengan masyarakat, bakti ‘AP Kopitiam’ Ong Ah Heng dikenang
Akrab dengan masyarakat, bakti ‘AP Kopitiam’ Ong Ah Heng dikenang
Tokoh veteran PAP sering turun padang dengar luahan penduduk, perjuang kepentingan pekerja
May 7, 2026 | 7:15 PM
Akrab dengan masyarakat, bakti ‘AP Kopitiam’ Ong Ah Heng dikenang
Mendiang Encik Ong Ah Heng (kanan) sering dilihat turun padang ke kedai kopi untuk mendengar keperluan para penduduk Nee Soon. Gambar ini diambil pada 2010. - Foto fail
Mantan Anggota Parlimen (AP) GRC Nee Soon, mendiang Encik Ong Ah Heng, merupakan seorang AP yang sangat dekat dengan rakyat dan telah banyak menyumbang kepada kehidupan penduduk di Nee Soon.
Dalam catatan Facebook pada 6 Mei, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berkata Encik Ong telah mendedikasikan hayatnya untuk berbakti kepada Singapura dan rakyatnya, serta meninggalkan legasi perkhidmatan dan dedikasi.
Laporan berkaitan
“AP Kopitiam” Ong Ah Heng meninggal duniaMay 6, 2026 | 9:18 PM
Detik PM Wong berlinangan air mata...May 1, 2026 | 2:50 PM