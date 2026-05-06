Mantan Anggota Parlimen (AP) Parti Tindakan Rakyat (PAP), Ong Ah Heng, yang lebih dikenali dengan jolokan “AP Kopitiam” kerana hubungan akrabnya dengan golongan pekerja, telah menghembuskan nafas terakhir pada 5 Mei. Beliau berusia 84 tahun.

Mendiang sudah menjadi pemimpin akar umbi di Nee Soon Central apabila beliau bertanding dalam pilihan raya di sana sebagai calon PAP pada 1997 dan merampas kerusi tunggal daripada Parti Demokrat Singapura.

