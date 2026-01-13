Warga emas mengambil bahagian dalam acara tarian beramai-ramai, Dance of the Nation, yang diusahakan gerakan kecergasan, ActiveSG, yang menggalakkan gaya hidup sihat dan semangat kejiranan apabila para peserta menari mengikut arahan jurulatih. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Akta bakal dipinda pastikan sukan lebih inklusif, mudah diakses Sukan minda, e-sukan akan diiktiraf secara rasmi sebagai sukan

Singapura giat mengambil langkah menjadikan sukan lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua, termasuk golongan kurang upaya, dan bukan sekadar keistimewaan bagi segelintir pihak.

Sport Singapore (SportSG) juga bakal memainkan peranan yang lebih besar dalam menggalak aktiviti kecergasan fizikal, selain sukan, untuk tujuan kompetitif dan rekreasi, selain usul yang dibentang bagi mengiktiraf sukan minda atau “mind sports” dan e-sukan sebagai sukan.

Perubahan ini terkandung dalam pindaan Akta Majlis Sukan Singapura (SSC) yang dibentangkan Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Encik David Neo buat bacaan kedua di Parlimen pada 13 Januari.

Dalam ucapan pembukaan usul pindaan usul tersebut, Encik Neo berkata rakyat Singapura kini menjalani gaya hidup yang lebih aktif dan sihat.

Beliau berkata, tiga daripada empat rakyat Singapura berumur 13 tahun dan ke atas kini terlibat dalam aktiviti sukan dan kecergasan setiap minggu, meningkat ketara daripada hanya satu dalam dua orang sedekad lalu.

“Ini merupakan satu lonjakan yang ketara. Lebih ramai rakyat Singapura kini mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat.

“Dan ini merupakan langkah besar dalam usaha kita untuk membawa jangka hayat kesihatan kita lebih dekat dengan jangka hayat kita, dan untuk membantu rakyat Singapura menjalani kehidupan yang lebih panjang dan sihat,” tambahnya.

Bagi mengiktiraf sukan orang kurang upaya, akta tersebut bakal menyertakan Majlis Paralimpik Kebangsaan Singapura (SNPC), selain Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC), sebagai rakan kongsi utama dalam menganjurkan acara dan pertandingan sukan.

Keanggotaan perlembagaan SportSG juga akan diperluas daripada 15 kepada 25 ahli, bagi membolehkan lebih banyak kepakaran dibawa masuk mengikut keperluan.

Mandat SportSG, yang dahulunya hanya tertumpu kepada disiplin fizikal tradisional, kini akan merangkumi juga aktiviti berasaskan kemahiran intelektual dan pertandingan digital.

Ia juga akan memainkan peranan yang lebih besar dalam mempromosi aktiviti kecergasan fizikal demi menggalak gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat tempatan.

“Bidang sains sukan telah maju dengan ketara, dan kini menjadi sebahagian daripada inisiatif kesihatan awam dan pembangunan sukan berprestasi tinggi di dalam dan luar negara

“Program Kesihatan Aktif, yang berasaskan sains sukan dan senaman, juga akan memainkan peranan yang lebih besar dalam membantu warga emas kita mengamalkan kehidupan yang lebih kuat, lebih lama dan lebih sihat,” kata Encik Neo.

SportSG juga bakal diberi kuasa untuk menubuhkan dan menyelia institusi bagi pembangunan dan latihan ahli sukan termasuk penyeliaan kurikulum sukan dan pendidikan.

Ia juga akan mempunyai mandat baru untuk menubuhkan sebuah institusi melalui penyatuan Sekolah Sukan Singapura (SSP) dan Institut Sukan Berprestasi Tinggi (HPSI) yang akan meningkatkan sokongan menyeluruh untuk atlet.

“SSP akan mengekalkan jenama dan identitinya, dan berfungsi sebagai cabang pendidikan sistem sukan berprestasi tinggi kami.

“Penggabungan ini akan mengukuhkan sistem kita dan menyediakan kita untuk temasya sukan utama pada masa hadapan, terutamanya apabila kita menganjurkan Sukan SEA dan Sukan Para Asean pada 2029,” tambahnya.

Satu lagi pembaharuan penting melibatkan kuasa SportSG mewujudkan dan menyelenggara kod amalan dan piawaian akreditasi untuk kejurulatihan, peralatan, kemudahan dan aktiviti kecergasan fizikal.

Ini, kata Encik Neo, bertujuan untuk meningkatkan piawaian profesional merentasi sektor dan memupuk keyakinan awam yang lebih tinggi terhadap operasi kejurulatihan dan kemudahan.

“Daripada menjadi pengawal selia industri sukan dan mengambil pendekatan penguatkuasaan kawal selia, SportSG akan terus melaksanakan kepimpinan dalam sektor sukan dengan menggalakkan penerapan amalan terbaik industri.

“Ini termasuk, tetapi tidak terhad, kepada dasar dan inisiatif sedia ada seperti Suruhanjaya Sukan Selamat, Daftar Jurulatih Nasional (NROC) dan Pendaftar Karyawan Senaman Kebangsaan (NREP),” kata Encik Neo.

“ “Salah satu perubahan paling penting yang tercermin dalam rang undang-undang ini ialah pengiktirafan rasmi Majlis Paralimpik Kebangsaan Singapura sebagai rakan kongsi utama SportSG, bersama Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura dan NSA. Ini bukan sekadar simbolik, ia adalah isyarat niat. Pelan induk sukan orang kurang upaya yang menyegarkan menjelaskan bahawa rangkuman bukanlah tambahan kepada sistem sukan kita, malah ia mesti adalah penting kepadanya. Atlet kurang upaya tidak wujud di pinggir Team Singapura – mereka adalah Pasukan Singapura.” Anggota Parlimen (AP) GRC Marsiling-Yew Tee, Encik Alex Yam.

“ “Saya mengalu-alukan definisi sukan yang diperluas untuk merangkumi sukan minda dan e-sukan, serta kemasukan eksplisit aktiviti kecergasan fizikal dalam fungsi Majlis. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas dan lebih inklusif tentang sukan – yang mengiktiraf peranannya bukan sahaja dalam pertandingan elit, tetapi juga dalam kesihatan awam, kesejahteraan mental, dan perpaduan sosial. Saya telah melihat sendiri banyak kumpulan e-sukan di kawasan saya dan peranan yang mereka mainkan, bukan sahaja dalam definisi sukan yang diperluas, tetapi juga dalam keupayaannya untuk menyatukan orang ramai, terutamanya belia kita.” Anggota Parlimen (AP) GRC West Coast-Jurong West, Dr Hamid Razak.