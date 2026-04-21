Topic followed successfullyGo to BHku
Aktivis lawan hukuman mati didakwa kerana gagal patuh arahan Pofma
Aktivis lawan hukuman mati didakwa kerana gagal patuh arahan Pofma
Apr 21, 2026 | 3:37 PM
Aktivis lawan hukuman mati didakwa kerana gagal patuh arahan Pofma
Dalam kenyataan pada 21 April, Pejabat Akta Perlindungan daripada Kepalsuan dan Manipulasi dalam Talian (Pofma) merujuk kepada hantaran yang dibuat seorang wanita berusia 37 tahun di akaun Facebook dan X miliknya pada 2 dan 3 Oktober 2024. - Foto fail
Aktivis antihukuman mati Kokila Annamalai, 37 tahun, akan didakwa di mahkamah pada 23 April kerana gagal mematuhi arahan pembetulan yang dikeluarkan di bawah Pejabat Akta Perlindungan daripada Kepalsuan dan Manipulasi dalam Talian (Pofma).
Dalam satu kenyataan pada 21 April, Pejabat Pofma tidak menyebut nama Cik Kokila tetapi merujuk kepada hantaran yang dibuat seorang wanita berusia 37 tahun di akaun Facebook dan X miliknya pada 2 Oktober 2024 dan 3 Oktober 2024.
Laporan berkaitan
Arahan Pofma terhadap aktivis politik berhubung kenyataan mengenai MSF, polisMar 17, 2026 | 9:58 PM