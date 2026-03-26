Perintah Pofma terhadap Editor, penerbit TOC susulan artikel penglibatan warga S’pura dalam IDF
Shanmugam: Tiada maklumat kukuh sahkan 2 warga S’pura bertempur di Gaza
Mar 26, 2026 | 6:49 PM
Pejabat Pofma diarahkan supaya mengeluarkan arahan pembetulan kepada Ketua Editor, ‘The Online Citizen’ (TOC), Encik Terry Xu, dan syarikat di Taiwan yang menerbitkan TOC, Miao Yi Infotech. - Foto fail
Arahan pembetulan telah dikeluarkan terhadap Ketua Editor dan Penerbit, ‘The Online Citizen’ (TOC), berhubung kenyataan palsu dalam sebuah artikel mengenai respons pemerintah terhadap dua warga Singapura yang didakwa berkhidmat dalam Angkatan Pertahanan Israel (IDF) semasa konflik di Gaza.
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam, telah mengarahkan Pejabat Pofma supaya mengeluarkan arahan pembetulan kepada Encik Terry Xu, dan syarikat di Taiwan yang menerbitkan TOC, Miao Yi Infotech.
