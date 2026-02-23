Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Akui penderitaan warga Palestin, Ketua Rabai tegas perpaduan S’pura perlu dipelihara

Ketua Rabai Singapura, Rabai Mordechai Abergel berkata beliau akur akan nasib warga Palestin yang terjejas dek konflik berterusan di Gaza.

Dalam ucapannya pada majlis berbuka puasa tahunan yang dianjurkan Kumpulan Pemulihan Keagamaan (RRG) dengan kerjasama Masjid Khadijah, beliau berkata:

“Kita tidak boleh bersikap tidak peduli terhadap nasib dan penderitaan ramai warga Palestin yang terjejas akibat konflik yang panjang dan tragis ini.”

Beliau menambah bahawa masyarakat Yahudi juga sedar akan pentingnya memupuk ikatan persahabatan dan sikap saling menghormati di Singapura.

“Sebagai anggota masyarakat Yahudi, kami amat menyedari betapa besarnya kerugian yang bakal kami tanggung sekiranya kami gagal memupuk ikatan persahabatan dan rasa saling menghormati yang menjadi asas kepada masyarakat ini.