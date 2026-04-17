Menurut kebanyakan ulama, hukum penyembelihan haiwan korban adalah sunat muakad.

Ertinya, ia sangat digalakkan bahkan dalam hadis yang mafhumnya bermaksud: “Barangsiapa yang berkemampuan namun tidak mahu berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah & Hakim)