Topik diikutiPergi ke BHku
Alat pintar pembahagi ubat ciptaan 4 pelajar ITE raih Anugerah Teknologi LKY
Alat pintar pembahagi ubat ciptaan 4 pelajar ITE raih Anugerah Teknologi LKY
Walau tiada asas pengekodan, inovasi ciptaan pelajar Kejuruteraan Mekanikal antara 10 projek terbaik, berkesan ringankan tugas penjaga warga emas
Alat pintar pembahagi ubat ciptaan 4 pelajar ITE raih Anugerah Teknologi LKY
Daripada seorang jururawat yang terus mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dalam kerjaya kejururawatan, hingga pelajar inovatif dalam teknologi kesihatan. Mereka hadir pada Majlis Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang 2026, anjuran Institut Pendidikan Teknikal (ITE), yang menampilkan beberapa individu yang menjadikan pengalaman mereka sebagai pemangkin kepada sumbangan bermakna. Berita Harian (BH) melaporkan.
Ketika Nur Shafiqah Muhammad Hafidz mendengar pensyarahnya berkongsi tentang kesukaran mengurus ubat bagi warga emas, pelajar Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Barat itu mula terfikir tentang bagaimana teknologi boleh membantu meringankan beban yang dihadapi golongan penjaga.