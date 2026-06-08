Pada usia 15 tahun, Cik Rahimah Mohamed Rais, terpaku melihat jururawat di Hospital Tan Tock Seng (TTSH) merawat arwah neneknya yang mengalami serangan jantung pada 1999.

Mengimbau detik itu yang masih segar dalam ingatannya, beliau berkata:

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