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Penerima Anugerah Pelatih Contoh LKY gigih timba ilmu jururawat meski sibuk kerja
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Penerima Anugerah Pelatih Contoh LKY gigih timba ilmu jururawat meski sibuk kerja
Pengalaman lihat nenek dirawat di hospital cetus cita-cita bina kerjaya jagaan kesihatan
Penerima Anugerah Pelatih Contoh LKY gigih timba ilmu jururawat meski sibuk kerja
Jururawat Berdaftar Utama di Hospital Besar Sengkang (SKH), Cik Rahimah Mohamed Rais, mengikuti program Diploma Bekerja dan Belajar (WSDip) dalam Kejururawatan bagi memperluas sumbangan dalam kerjaya kejururawatan selepas 22 tahun berkhidmat. - Foto BH oleh KHALID BABA
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Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Pada usia 15 tahun, Cik Rahimah Mohamed Rais, terpaku melihat jururawat di Hospital Tan Tock Seng (TTSH) merawat arwah neneknya yang mengalami serangan jantung pada 1999.
Mengimbau detik itu yang masih segar dalam ingatannya, beliau berkata:
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