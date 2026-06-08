Jururawat Berdaftar Utama di Hospital Besar Sengkang (SKH), Cik Rahimah Mohamed Rais, mengikuti program Diploma Bekerja dan Belajar (WSDip) dalam Kejururawatan bagi memperluas sumbangan dalam kerjaya kejururawatan selepas 22 tahun berkhidmat. - Foto BH oleh KHALID BABA