Pada 23 Januari, seorang anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa (NSF) memuat naik hantaran dalam talian yang mendakwa bahan letupan buatan sendiri telah dipasang di 12 lokasi tertentu dalam Pangkalan Udara Paya Lebar, serta di dalam kenderaan pegawai kanan Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF). - Foto ZAOBAO