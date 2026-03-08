Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Video tersebut dipercayai diambil di dalam sebuah bas awam di Singapura. - Foto ST

Video tersebut dipercayai diambil di dalam sebuah bas awam di Singapura. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Polis telah mengeluarkan Arahan Memansuhkan (DD) di bawah Akta Bahaya Jenayah Dalam Talian (OCHA) 2023 kepada Meta susulan catatan media sosial yang memaparkan satu video seorang lelaki memijak Al-Quran.

Video itu dipercayai telah diambil di dalam sebuah bas awam di Singapura.

Meskipun video asalnya tiada lagi, ia telah dipos semula dan dikongsi pada platform media sosial lain, kata Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dalam satu kenyataan pada 8 Mac.

MHA dan polis telah menilai kandungan video itu sebagai melakukan kesalahan menghina agama orang lain di Singapura di bawah Seksyen 17F(4) Akta Mengekalkan Keharmonian Agama 1990.

“Kami telah mengeluarkan lima DD kepada Meta untuk melumpuhkan akses kepada kandungan itu, dan pos mengandungi video itu tidak lagi boleh diakses kepada pengguna di Singapura,” kata MHA.

“Walaupun sesetengah individu mungkin telah menyiarkan semula video tersebut untuk mengecam tindakan poster asal, berbuat demikian mengekalkan kandungan yang menyinggung dalam talian,” katanya.

Ia menambah bahawa orang ramai yang mengesan kandungan sedemikian dinasihatkan menghubungi pihak berkuasa.

Siasatan polis masih diteruskan.

MHA berkata ia mengambil sikap tegas terhadap ancaman kepada keharmonian kaum dan agama Singapura.