Bakal pengetua baru Al-Arabiah ingin manfaat data, perangkaan bagi perkukuh pengajian ukhrawi
Apr 29, 2026 | 3:00 PM
Bakal pengetua baharu Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah (MAI), Encik Abdul Ghani Mohammad Isa, 45 tahun, beralih kepada sektor madrasah daripada sekolah sekular sejak 2017. Peralihan ini terdorong daripada keinginan beliau menyumbang kepada pendidikan holistik yang menyepadukan iman, akhlak dan kecemerlangan akademik. Justeru, kepimpinannya di MAI akan memberi tumpuan kepada pengukuhan pengajian ukhrawi, seiring dengan matlamat menyepadukan madrasah dengan Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS). - Foto BH oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Terdorong untuk menyumbang kepada pendidikan menyeluruh yang menyepadukan iman, akhlak dan kecemerlangan akademik, bakal pengetua baharu Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah (MAI), Encik Abdul Ghani Mohammad Isa, telah beralih daripada sekolah sekular kepada sektor madrasah pada 2017.
Beliau dilantik menjadi Naib Pengetua MAI pada 2023.
