Balakrishnan lawat 4 negara TT mulai 2-5 Mei
Balakrishnan lawat 4 negara TT mulai 2-5 Mei
May 1, 2026 | 6:24 PM
Balakrishnan lawat 4 negara TT mulai 2-5 Mei
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan. - Foto REUTERS
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan akan mengadakan lawatan kerja ke Emiriah Arab Bersatu (UAE), Oman, Arab Saudi dan Qatar dari 2 hingga 5 Mei.
Dalam lawatannya itu, Dr Balakrishnan akan bertemu rakan sejawatannya dan pemimpin Teluk yang lain untuk mengesahkan solidariti Singapura serta hubungan jangka panjang dengan rakan kongsi Teluk.
