Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan akan mengadakan lawatan kerja ke Emiriah Arab Bersatu (UAE), Oman, Arab Saudi dan Qatar dari 2 hingga 5 Mei.

Dalam lawatannya itu, Dr Balakrishnan akan bertemu rakan sejawatannya dan pemimpin Teluk yang lain untuk mengesahkan solidariti Singapura serta hubungan jangka panjang dengan rakan kongsi Teluk.