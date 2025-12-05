Pengurus Bertugas di Hotel Mercure ICON Singapore City Centre, Cik Nuryuleanee Ismail (kiri) dan Pengurus Bertugas di Oasia Hotel Novena, Encik Muhammad Ridzwan Ramly telah diiktiraf Anugerah Emas Khidmat Cemerlang pada 5 Disember di Hotel One Farrer. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pengurus Bertugas di Oasia Hotel Novena, Encik Muhammad Ridzwan Ramly, telah diiktiraf dengan Anugerah Emas Khidmat Cemerlang kerana budi baiknya membantu tetamu yang sakit. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Bantu tolak tetamu sakit ke hospital antara khidmat terbaik pengurus bertugas di hotel S’pura Jasa tak kenal masa termasuk usaha pulangkan telefon bimbit tetamu yang tertinggal di pesawat diiktiraf dengan Anugerah Emas Khidmat Cemerlang

Apabila Pengurus Bertugas di Oasia Hotel Novena, Encik Muhammad Ridzwan Ramly, melihat seorang tetamu hotel jatuh sakit dan memerlukan bantuan, beliau segera mengangkat lelaki itu untuk diletakkan di kerusi roda dan menolaknya ke Hospital Mount Elizabeth Novena yang terletak berhampiran hotel di Sinaran Drive itu.

Ini dilakukan selepas tetamu berkenaan enggan memanggil ambulans.

Jasa baik dan keprihatinan Encik Ridzwan, 40 tahun, diiktiraf dengan beliau dinobatkan sebagai salah seorang daripada tujuh penerima Anugerah Emas Khidmat Cemerlang dalam sektor layanan tamu pada majlis Anugerah Baik Budi Nasional Anugerah Khidmat Emas ke-31 2025, di Hotel One Farrer, pada 5 Disember.

Anugerah tahunan itu merai nilai baik budi kakitangan dalam industri layanan tamu.

Ia dihadiri oleh Menteri Negara (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash, selaku tetamu terhormat.

Majlis itu anjuran bersama Pergerakan Baik Budi Singapura (SKM) dan Persatuan Hotel Singapura (SHA).

Keseluruhannya, seramai 143 orang menerima Anugerah Emas Perkhidmatan pada majlis berkenaan.

Bagi Encik Ridzwan, bapa seorang anak perempuan berusia tiga tahun, memberikan perkhidmatan melangkaui jangkaan merupakan pegangan utama dalam membangun kerjayanya dalam industri layanan tamu.

“Meletakkan diri kita dalam kedudukan orang lain untuk memahami keadaan mereka merupakan cara saya menjalankan tugas,” katanya ketika ditemu bual Berita Harian (BH).

Tambahan pula, membesar dalam persekitaran berbilang budaya menjadikan beliau gemar berkongsi keunikan budaya Singapura dengan tetamu hotel.

Dalam satu kejadian lain pula, seorang tetamu dari Australia tertinggal telefon bimbitnya di pesawat. Encik Ridzwan segera bertindak, membuat beberapa panggilan dan berhubung dengan kakitangan Lapangan Terbang Changi sehingga menemui pegawai yang dapat membantu.

Beliau menyimpan telefon tugasnya sepanjang masa dan melepaskan waktu rehat agar tidak ketinggalan menjawab sebarang panggilan penting daripada syarikat penerbangan.

Memandangkan tetamu itu dijadualkan menaiki kapal persiaran keesokan hari, Encik Ridzwan berusaha memastikan telefon itu dapat dipulangkan segera.

Walaupun pusat kehilangan dan penemuan lapangan terbang menerima panggilan sebegitu setiap hari, kegigihan beliau agar tetamu berkenaan dapat menikmati percutian tanpa gangguan mendorongnya untuk terus berusaha.

Beberapa jam kemudian, telefon itu berjaya dihantar kembali kepada tetamu itu.

Sebagai ketua kepada enam kakitangan ‘concierge’ (pekerja rencam di hotel), beliau menekankan budaya komunikasi dan kerjasama dalam pasukan.

“Apabila saya menemuduga calon bagi tugasan di hotel, saya mencari mereka yang ikhlas dan bersemangat.