Episod NoTapis kali ini membincangkan bagaimana untuk memanfaatkan Ramadan sebagai bulan berhenti merokok, bersama bekas perokok, Encik Muchtar Abdul Karim (dua dari kanan), dan Cik Siti Zuliana Nandir (kanan), seorang kaunselor QuitLine Lembaga Penggalakan Kesihatan (HPB) bersama penerbit podcast, Cik Natasha Mustafa. - Foto STUDIO+65