Bapa bebas rokok sejak 2006 demi jadi contoh baik

Singapura
Bapa bebas rokok sejak 2006 demi jadi contoh baik

Ramadan bulan terbaik latih diri henti rokok
podcastpodcast no tapismerokoki quit
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
NATASHA MUSTAFA
NATASHA MUSTAFA

Bapa bebas rokok sejak 2006 demi jadi contoh baik

berhenti merokok, sokongan keluarga, ramadan, muchtar abdul karim
Encik Muchtar Abdul Karim (dua dari kiri) berhenti merokok ketika isterinya, Cik Yuslina Mohamed Salleh (tengah), hamil. Langkah itu diambil supaya beliau dapat menjadi contoh kepada anaknya, (dari kiri) Nur Syafiah Muchtar, Muhammad Nur Hakim Muchtar dan Muhammad Nur Hidayat Muchtar. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Setiap kali azan maghrib berkumandang, bagi kebanyakan orang ia merupakan petanda untuk berbuka puasa.

Namun bagi sebahagian perokok, detik itu juga membawa satu pertarungan senyap antara meneguk air pertama atau mencapai sebatang rokok.

podcastpodcast no tapismerokoki quit
