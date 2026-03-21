Ini antara tatu yang pernah ada di badan Encik Muhammad Hafizzudin Sinin sejak dia berusia 15 tahun. - Foto ihsan MUHAMMAD HAFIZZUDIN SININ

Encik Muhammad Hafizzudin Sinin teruja dapat bersama anaknya, Khalid Muhammad Hizan, menyambut Hari Raya di kediaman mereka di Sembawang - Foto BH oleh MUHAIMIN SUZAINI

Bapa tunggal sambut Raya pertama bebas tatu demi anak Teruja dekati agama kini, sedar dulu mudah terpengaruh dan sangka tatu huraian agar tidak dibuli

Lebih sedekad lalu, tubuh Encik Muhammad Hafizzudin Sinin, 31 tahun, sarat dengan tatu.

Tatu sedemikian dipertontonkan dengan bangga kerana menurutnya, proses mencacah tatu memerlukan beliau ditusuk jarum halus di permukaan kulit, sekali gus melambangkan daya kekuatan dan kekuasaan.

Namun, sangkaannya itu ternyata meleset selepas beliau melalui proses membuang tatu.

Anak tunggal itu berkata ia lebih mahal daripada proses mencacah tatu dan lebih memedihkan – seakan dikenakan renjatan elektrik oleh panahan laser pada lapisan kulit.

Malah, kuasa laser itu dinaikkan secara beransur bagi setiap sesi susulan, sekali gus membuatkan kulit rasa sebal dan sensasinya lebih teruk daripada terkena percikan api, ujar beliau.

Ketika ditemui di kediamannya di Sembawang baru-baru ini, beliau menunjukkan kepada Berita Harian (BH) anggota badan yang mempunyai bekas tatu, ada daripadanya masih kelihatan kesan parut.

Beliau mempunyai lima tatu secara keseluruhan iaitu di sekitar pergelangan tangan kiri, kedua-dua lengan dan di badan.

Justeru, pegawai pemantauan di salah satu syarikat perisian itu, berkata jika beliau dapat memutarkan waktu kepada detik apabila mula berjinak-jinak mencacah tatu pada usia 15 tahun, beliau akan “mengubah banyak perkara”.

Bapa tunggal seorang anak lelaki berusia tiga tahun itu, yang telah bercerai sejak Ogos 2025, berkata:

“Bayangkan, anda letak tangan di ekzos panas motosikal. Kepedihannya lebih teruk daripada itu.

“Rasanya seperti kulit anda dibakar oleh elektrik. Sukar untuk jelaskan kepedihan proses membuang tatu.”

Encik Hafizzudin berkata proses membuang tatu tersebut sebahagiannya didorong oleh penglibatan beliau dalam program Mudik Ke Hulu pada 2015.

Ketika itu, beliau berusia 19 tahun.

Program tersebut dikelolakan Masjid Tentera Diraja di Clementi bagi membantu individu bertatu untuk kembali ke pangkal jalan, sambil menyediakan subsidi membuang tatu.

Usaha menyokong golongan rentan seperti belia bermasalah dan bekas banduan turut digerakkan dalam program itu.

Beliau turut menyifatkan penglibatan dalam program itu membuka matanya kepada nilai keagamaan dan kesedaran mengenai kesan tatu pada tubuh.

Dorongan terbesar untuk membuang tatu, katanya, adalah disebabkan keluarga dan anak tersayang.

Beliau telah melalui sekurang-kurangnya empat sesi pembuangan tatu – setiap satu menelan belanja antara $40 dengan $240, bergantung pada saiz tatu – dengan keinginan menyambut Hari Raya pertama pada 2026 dengan bebas tatu.

Daripada pemeriksaan BH, pembuangan tatu boleh menelan belanja lebih $1,000 bagi membuang tatu yang merangkumi seluruh lengan, sebagai contoh.

Secara keseluruhan, beliau mengambil tempoh sekitar 10 tahun untuk membuang semua tatu secara jelas, katanya.

Dengan nada penuh keinsafan, Encik Hafizzudin berkata: “Sedang saya meningkat usia, saya mula sedar apa yang saya lakukan ini menyakitkan hati ibu bapa (dan orang tersayang).

“Apabila saya tatap wajah mereka dan menyedari tindakan saya, terdetik kekesalan dalam diri dan saya bertanyakan pada diri ‘Nak buat apa dengan kehidupan macam ni?’.

“Saya tidak mahu lagi rasa kesal. Saya buang semua tatu, jadi anak saya pun tak tahu sejarah silam saya dan saya dapat menjadi teladan baik kepadanya.

“Ibu bapa saya juga perasan perubahan yang berlaku kepada diri saya – saya lebih cenderung kepada melaksanakan tuntutan agama, jadi mereka teruja.”

Menurutnya beliau mempunyai tatu kerana ketika itu, beliau pelajar yang amat pendiam di sekolah menengah dan ada kalanya dibuli.

Oleh itu, tatu dicacah dengan harapan beliau digeruni orang lain dan tidak dikacau lagi.

Beliau akur rakan-rakan pada waktu itu juga tidak banyak memberikan pengaruh yang baik, memandangkan mereka lebih terjerumus dalam kancah keburukan seperti kegiatan kongsi gelap.

Walaupun menyifatkan dirinya sebagai seorang yang nakal ketika itu, beliau tidak pernah mendekati perkara yang menyalahi undang-undang.

Encik Hafizzudin berkata: “Pengalaman membesar dalam persekitaran dan melalui fasa-fasa sedemikian mengajar saya erti kecekalan.