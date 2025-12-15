SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Baru 3 hari jalani latihan NS, sudah terasa jerih payah pertahan negara

Wartawan BH sertai lebih 200 wanita dalam sesi ‘bootcamp’ tentera wanita
MindefSAFWOMEN
Dec 15, 2025 | 5:30 AM
Standard Obstacle Course, bootcamp, NS, WBC
Lebih 200 wanita berkumpul di Kem Maju pada 21 November untuk mengamati sendiri realiti latihan Perkhidmatan Negara (NS), dengan berkunjung ke Kem Latihan Wanita (WBC) dan menjalani ujian balapan berhalang, ‘Standard Obstacle Course’ (SOC). - Foto BH oleh AMEERAH SALLEHUDDIN

Selama ini, pensyarah Institut Pendidikan Teknikal (ITE), Cik Siti Khadijah Mohamed Fawzi, sentiasa memikirkan tentang jerih payah yang diharungi kaum Adam termasuk bekas pelajarnya yang menyahut panggilan negara untuk menjalani Perkhidmatan Negara (NS).

Justeru, pada 21 November, beliau merupakan antara lebih 200 wanita yang berkumpul di Kem Maju untuk mengamati dan melalui sendiri realiti latihan dan kehidupan Anggota NS yang diamanahkan dengan tanggungjawab mempertahankan negara.

Laporan berkaitan
Komitmen berterusan anggota NS diiktirafNov 24, 2025 | 7:20 PM
66 wanita ikuti kem khidmat negaraDec 5, 2023 | 7:58 PM
MindefSAFWOMEN
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg