Lebih 200 wanita berkumpul di Kem Maju pada 21 November untuk mengamati sendiri realiti latihan Perkhidmatan Negara (NS), dengan berkunjung ke Kem Latihan Wanita (WBC) dan menjalani ujian balapan berhalang, ‘Standard Obstacle Course’ (SOC). - Foto BH oleh AMEERAH SALLEHUDDIN