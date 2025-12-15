Selama ini, pensyarah Institut Pendidikan Teknikal (ITE), Cik Siti Khadijah Mohamed Fawzi, sentiasa memikirkan tentang jerih payah yang diharungi kaum Adam termasuk bekas pelajarnya yang menyahut panggilan negara untuk menjalani Perkhidmatan Negara (NS).
Justeru, pada 21 November, beliau merupakan antara lebih 200 wanita yang berkumpul di Kem Maju untuk mengamati dan melalui sendiri realiti latihan dan kehidupan Anggota NS yang diamanahkan dengan tanggungjawab mempertahankan negara.
