Bas awam pertama tanpa pemandu tiba di S’pura
Mar 25, 2026 | 4:40 PM
Keenam-enam bas awam tanpa pemandu akan melalui ujian ketat bagi memastikan ia memenuhi semua keperluan keselamatan dan operasi sebelum dibenarkan bergerak di jalan raya. - Foto LTA
Bas pertama daripada enam bas awam tanpa pemandu telah tiba di Singapura dan akan diuji pada perkhidmatan bas awam nombor 400 di Marina Bay dan bas nombor 191 di one-north mulai separuh kedua 2026.
Ini merupakan sebahagian daripada projek percubaan.
