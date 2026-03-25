Bas awam tanpa pemandu pertama tiba di S’pura, diuji di Marina Bay, one-north mulai pertengahan 2026
Mar 25, 2026 | 4:40 PM
Bas awam tanpa pemandu pertama itu tiba di Singapura pada awal Mac. - Foto LTA
Bas pertama daripada enam bas awam tanpa pemandu telah tiba di Singapura dan akan diuji pada perkhidmatan bas awam 400 di Marina Bay dan bas 191 di one-north mulai separuh kedua 2026.
Ini merupakan sebagai sebahagian projek percubaan.
Allianz beri perlindungan insurans bagi bas tanpa pemanduAug 13, 2025 | 7:14 PM
WeRide, Causeway Link antara firma bida kendali bas awam tanpa pemandu di S’puraJun 10, 2025 | 2:48 PM