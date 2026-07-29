Setiap isi rumah Singapura akan menerima tambahan baucar Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) bernilai $300 pada Januari 2027, bagi membantu meringankan kesan kenaikan kos sara hidup ekoran krisis Timur Tengah yang berterusan.

Baucar itu yang boleh digunakan sehingga 31 Disember 2027, adalah tambahan kepada baucar bernilai $500 yang diberikan pada Jun kepada kira-kira 1.38 juta isi rumah Singapura.

Dengan pengagihan pada Jun 2026 dan Januari 2027, jumlah keseluruhan baucar CDC yang akan diagihkan pada tahun kewangan 2026 akan meningkat kepada $800.

Menteri Kedua Kewangan, Encik Jeffrey Siow berkata baucar tambahan itu bertujuan untuk membantu isi rumah dengan perbelanjaan harian dan mengurangkan kesan inflasi.

“Kami percaya ini adalah tindak balas yang tepat memandangkan keadaan ekonomi hari ini. Pada masa yang sama, kami menyedari bahawa keadaan sejagat masih sangat tidak menentu.

“Dan jika keadaan berubah, kami bersedia untuk bertindak balas,” kata Encik Siow, yang juga Menteri Pengangkutan.

Beliau berkata demikian semasa berucap semasa sidang media pada 29 Julai bagi mengumumkan pakej kedua sokongan pemerintah bernilai sekitar $900 juta untuk isi rumah dan perniagaan.

Turut berucap di sidang media tersebut ialah Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling, yang membentangkan sokongan buat perniagaan, khususnya syarikat kecil dan sederhana (SME).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian (OSC), TikTok, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim

Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian arah hantaran TikTok mengenai Faishal diturunkan

Jul 29, 2026 | 3:02 PM
 Shanti Pereira, gagal mara ke final acara 100 meter wanita dalam Sukan Komanwel

Shanti Pereira gagal mara ke final 100m; Calvin Quek terlepas Sukan Komanwel dan Sukan Asia

Jul 29, 2026 | 7:06 PM
Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Kedua Kewangan, Encik Jeffrey Siow (kanan) dan Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling (kiri) mengumumkan pakej bantuan pemerintah bernilai $900 juta bagi membantu isi rumah dan perniagaan Singapura mengharungi kesan kenaikan kos berikutan konflik di Timur Tengah.

Isi rumah S’pura terima Baucar CDC $300 bagi reda kesan inflasi

Jul 29, 2026 | 6:55 PM
Encik Muhammad Azfar Mazlan, 28 tahun, antara penerima Anugerah Hari Kebangsaan Menteri Ehwal Dalam Negeri pada 29 Julai.

Pegawai bomba relawan harap lebih ramai anak muda tampil berjasa kepada masyarakat

Jul 29, 2026 | 6:50 PM
murid cekal, penyakit jantung, hafal Al-Quran

Madrasah Wak Tanjong kenang pelajar tabah tuntut ilmu meski hidap penyakit jantung

Jul 28, 2026 | 11:54 AM
Mohamed Hyrulnizam Juma’at merupakan antara jurulatih yang terpilih menyertai program Penempatan Jurulatih di Luar Negara (COA) di bawah inisiatif Unleash The Roar! (UTR!). Beliau memanfaatkan pengalaman enam bulan di Austria untuk memperkasakan kaedah kejurulatihan tempatan.

Pengalaman di Austria ubah tanggapan jurulatih S’pura terhadap tugas kejurulatihan

Jul 29, 2026 | 5:40 PM
Pernah kecewa akibat kecederaan serius dua tahun lalu, penyerang muda Ayden Naim Fakhry Fazrul Nawaz enggan menyerah kalah. Hasil kerja keras dan disiplin tinggi, dia kini dipilih sebagai penerima Biasiswa Bola Sepak Luar Negara UTR! untuk berlatih di King’s College, Sepanyol, selama setahun.

Penyerang muda Singa bakal terbang ke Sepanyol, tekad bina nama sendiri

Jul 29, 2026 | 4:40 PM
Menurut Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dalam satu kenyataan media pada 28 Julai, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) memulakan siasatan terhadap seorang warga lelaki Myanmar berusia 23 tahun, yang juga merupakan Penduduk Tetap (PR) Singapura, setelah pihak berkuasa mengesan hantaran berunsur ekstremis yang dimuat naik olehnya.

Warga Myanmar jadual didakwa biayai kegiatan pengganasan

Jul 28, 2026 | 5:03 PM
remaja, radikal sendiri, Singapura, ideologi ekstremis ganas, serangan di Singapura

3 kes remaja jadi radikal sendiri, rancang lakukan serangan di S’pura

Jul 27, 2026 | 7:46 PM
asam pedas

Sembilan jenis asam pedas jadi tarikan warga S’pura

Jun 18, 2026 | 1:40 PM

Jika diambil kira bersama pakej $1 bilion yang diumumkan pada April, pakej keseluruhan yang diagihkan oleh pemerintah akan bernilai sekitar $2 bilion – melebihi apa yang telah disediakan dalam Belanjawan 2026.

Seperti pengagihan lalu, baucar CDC $300 ini akan dibahagikan sama rata untuk kegunaan antara peniaga dan penjaja di pusat beli-belah yang mengambil bahagian, serta pasar raya yang menyertainya.

Semasa menjawab pertanyaan Berita Harian (BH) dalam sidang media itu, Cik Low berkata baucar CDC telah membantu rakyat mengurangkan sebahagian daripada tekanan kos sara hidup mereka.

Selain itu, ia turut mendorong permintaan dan menggalak pengunjung berbelanja di pasar dan pusat penjaja di kawasan kejiranan, sekali gus menyokong pegerai tempatan.

“Kita juga telah melihat bagaimana pasar raya bertindak balas untuk membantu rakyat Singapura melanjutkan baucar CDC mereka dengan memberikan rebat yang sangat menarik di pasar raya masing-masing.

“Jadi, kami akan terus menggunakan kisah-kisah yang menggalakkan ini untuk mengemukakan kes kepada Kementerian Kewangan, agar mempertimbangkan menyertakan baucar CDC sebagai sebahagian daripada langkah sokongan pada masa hadapan,” kata Cik Low.

Sehingga 28 Julai, kira-kira $345 juta telah dibelanjakan untuk baucar CDC yang dilancarkan pada Januari, dan $285 juta lagi telah dibelanjakan untuk baucar yang dikeluarkan pada Jun.

Kira-kira $1.75 bilion dalam baucar SG60 juga telah dibelanjakan sejak ia diberikan pada Julai 2025, kata Cik Low.

Semasa sidang media, Encik Siow turut mengumumkan bahawa pemerintah akan memberikan rebat U-Save tambahan pada Oktober 2026 dan Januari 2027 untuk membantu isi rumah dengan bil elektrik mereka.

Ia adalah tambahan kepada rebat Belanjawan 2026 yang diberikan pada April dan Julai 2026, yang telah diagihkan kepada lebih sejuta isi rumah.

Secara keseluruhannya, isi rumah Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) yang layak akan menerima antara $110 dengan $190 setiap suku tahun, bergantung pada jenis flat.

Sokongan tambahan itu bermakna isi rumah akan menerima seganda jumlah Baucar GST (GSTV) – U-Save biasa pada bulan-bulan tersebut.

Seperti contoh, bagi isi rumah flat HDB satu dan dua bilik, mereka akan menerima $190 pada Oktober 2026, dan juga jumlah yang sama pada Januari 2027, naik daripada $95 bagi bulan-bulan itu sebelum ini.

“Jumlah ini akan mengimbangi sepenuhnya kesan bil utiliti yang lebih tinggi bagi kebanyakan isi rumah yang tinggal di flat HDB empat bilik atau flat yang lebih kecil sehingga Mac tahun depan (2027),” kata Encik Siow.

Semasa sidang media itu juga, Encik Siow berkata sokongan tambahan akan disediakan untuk isi rumah berpendapatan rendah melalui skim Bantuan Sementara ComCare.

Menurut Encik Siow, harga tenaga sejagat dijangka terus kekal tinggi, dan akan mendorong antara lain, kos elektrik.

Isi rumah Singapura akan menyaksikan kenaikan tarif elektrik sebanyak 17 peratus dari Julai hingga September, manakala tarif gas akan meningkat sebanyak 7.1 peratus.

Pihak berkuasa berkata pada Jun bahawa kenaikan tertinggi rekod itu adalah disebabkan oleh harga gas asli yang lebih tinggi di tengah-tengah konflik Timur Tengah.

Harga gas asli telah meningkat mendadak dari akhir Februari, dan kekal tinggi dari April hingga Jun, yang membawa kepada kos pengeluaran elektrik dan gas yang lebih tinggi di sini.

Laporan berkaitan
Pakej sokongan tambahan $900j bantu rakyat, niaga S’pura tangani kesan konflik TTJul 29, 2026 | 4:00 PM
Keluarga bergaji rendah dapat bayaran lebih tinggi sementara di bawah skim ComCareJul 29, 2026 | 6:23 PM
SME terima geran hingga $2,500 bantu urus tekanan kos meningkatJul 29, 2026 | 7:25 PM
Jeffrey SiowKementerian Kewangan