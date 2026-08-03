Seni warisan Melayu perlu diperkenalkan kepada golongan muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka hari ini.

Pendekatan tersebut boleh dilakukan dengan penggunaan wadah digital seperti media sosial, kata satu panel dalam podcast langsung Berita Harian (BH), NoTapis, semasa Festival Belia DKSG (Dikir Singapura) 2026 di auditorium Taman Warisan Melayu pada 11 Julai.