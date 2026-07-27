Bagi pasangan Cik Noor Aini Jani dan Encik Muhammad Waliyuddin Nordin, impian untuk memiliki rumah sendiri bukan sesuatu yang pernah mereka rancang secara terperinci.

Namun, ketika dunia dilanda pandemik Covid-19, dunia mereka ikut berubah.

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