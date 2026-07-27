Topik diikutiPergi ke BHku
Pasukan HDB bantu keluarga flat sewa capai impian miliki rumah sendiri
Pasukan HDB bantu keluarga flat sewa capai impian miliki rumah sendiri
Beri panduan semak kedudukan kewangan, kenal pasti geran sesuai, pilih jenis flat mampu milik
Pasukan HDB bantu keluarga flat sewa capai impian miliki rumah sendiri
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Bagi pasangan Cik Noor Aini Jani dan Encik Muhammad Waliyuddin Nordin, impian untuk memiliki rumah sendiri bukan sesuatu yang pernah mereka rancang secara terperinci.
Namun, ketika dunia dilanda pandemik Covid-19, dunia mereka ikut berubah.
Laporan berkaitan
RI juara pertandingan ‘podcast’Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Budaya kerja fleksibel, bimbingan mentor dorong peguam muda kekal dalam kerjayaJul 20, 2026 | 5:30 AM