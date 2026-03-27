Bazar Geylang tapak sesuai terap usaha kitar semula sisa makanan
Sudah ada langkah sedia ada bagi pengkomposan di bazar, namun masa terhad hambat pelaksanaan
Mar 27, 2026 | 2:55 PM
Bazaar Raya Geylang Serai tapak sesuai bagi melaksanakan usaha kitar semula sisa makanan yang dihasilkan pengendali makanan dan pengunjung bazar. - Foto ST
Bazar Raya Geylang Serai, yang melabuhkan tirai pada 21 Mac setelah beroperasi sejak 14 Februari, merupakan tapak sesuai bagi menerapkan model pengurusan pengkomposan sisa makanan, iaitu proses mengumpul dan menjadikan sisa makanan menjadi baja organik.
Ini setelah syarikat penyelesaian makanan mampan, Rejuvrth, mendapati bazar itu telah meletakkan beberapa langkah sedia ada yang menepati kesesuaian model tersebut.
