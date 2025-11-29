Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (kanan) menyampaikan sijil kepada Cik Hafizah Bee Abdul Aziz semasa satu majlis untuk meraikan pencapaian peserta yang telah selesai jalani program Pengurusan Kes Fitrah (FCM) di Changi Cove pada 29 November. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri), beramah mesra dengan dua anggota kumpulan sokongan ‘desistor’ GOAL Aspiration, Cik Hafizah Bee Abdul Aziz dan Encik Mohamad Riduan Hazali (paling kanan), di majlis bagi meraikan pencapaian peserta yang selesai jalani program FCM di Changi Cove. Bersama mereka ialah Timbalan Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), Dr Albakri Ahmad (paling kiri). - Foto BM oleh KHALID BABA

Bekas pesalah bina semula hidup, hubungan keluarga selepas ikuti program Fitrah Faishal gesa peserta manfaatkan ilmu, rangkaian positif untuk terus langkah ke hadapan

Ketika beliau menjalani hukuman penjara dari 2022 hingga 2024, Cik Hafizah Bee Abdul Aziz, 45 tahun, bertekad untuk membina semula hubungan dengan empat anaknya yang berusia antara 13 dengan 23 tahun.

Dengan sokongan pengurus kes Pusat Khidmat Penjagaan Berterusan Bagi Pesalah dan Keluarga (Fitrah) semasa mengikuti program Pengurusan Kes Fitrah (FCM) selepas dibebaskan pada Januari 2024, beliau antara lain mempelajari cara membina daya tahan emosi dan berdikari sambil menjadi seorang ibu yang hadir buat anak-anaknya.

“Saya ingin mengubah hidup saya ke arah yang lebih baik. Saya tidak mahu kembali kepada cara lama kehidupan saya.

“Saya mahu mencapai keadaan stabil, menjadi ibu yang hadir dan menyokong anak-anak, serta dapat berdikari,” ujar beliau.

Cik Hafizah, seorang eksekutif tempahan di sebuah hotel, merupakan antara 20 peserta program FCM yang disampaikan sijil semasa satu majlis untuk meraikan pencapaian mereka yang berjaya selesai menjalani program FCM di Changi Cove pada 29 November.

Sijil tersebut disampaikan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Majlis itu turut dihadiri Timbalan Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), Dr Albakri Ahmad; Pengarah Eksekutif Fitrah, Encik Mohamed Farik Omar; serta Pengarah Eksekutif Pusat Pelita, Cik Muzaiyanah Hamzah.

Sejak ia ditubuhkan pada September 2021, program FCM telah menguruskan 198 kes, dengan 77 peserta yang telah berjaya selesai menjalani program tersebut, kata Muis dalam satu kenyataan pada 29 November.

Semasa berucap di majlis tersebut, Dr Faishal merakamkan penghargaan buat peserta atas kejayaan mereka selesai jalani program tersebut.

“Sambil kita berasa bangga dengan pencapaian ini, kita juga sedar bahawa perjalanan ini tidak berakhir di sini.

“Sebenarnya, proses menjauhkan diri daripada kesalahan adalah perjalanan seumur hidup yang penuh berliku.

“Saya berharap anda dapat memanfaatkan segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh melalui program FCM, termasuk rangkaian rakan sebaya dan kawan yang positif, dan terus melangkah ke hadapan,” ujar beliau.

Berkongsi pengalamannya dengan Berita Harian (BH), Cik Hafizah berkata detik paling sukar selepas dibebaskan adalah ketika menempuh proses perceraian sambil mengurus rawatan anak bongsunya yang menghidap masalah hati, serta menghadapi keadaan tempat tinggal yang tidak stabil.

“Apabila saya mula mengikuti program ini, semuanya terasa tidak stabil. Anak-anak saya masih menyesuaikan diri dengan kehadiran saya semula.

“Dari segi emosi, kami semua rapuh. Saya berasa bersalah kerana telah lama jauh daripada mereka. Mereka memerlukan masa untuk mempercayai saya semula di rumah.

“Kami cuba mencari rutin harian, membina semula ikatan, dan mendapatkan semula rasa selamat yang telah lama hilang,” ujar beliau, yang telah bercerai dengan suaminya pada Mac 2024.

Dalam usaha membina semula kehidupannya itu, Cik Hafizah antara lain mempelajari kemahiran seperti membina semula hubungan dan menyumbang semula menerusi program FCM itu, yang berlangsung selama 18 bulan.

Ini di samping bantuan pasukan Fitrah dan juga pengurus kes Fitrah beliau, Cik Mariah Noor Mohamad, yang membimbingnya serta membantu mengurangkan beban kewangan beliau dan anak-anak sepanjang mengikuti program FCM itu.

Ini termasuk memberikannya baucar pasar raya dan barang keperluan rumah seperti ketuhar untuk menyokong minatnya membuat kek.

Memandang ke hadapan, Cik Hafizah berkata beliau ingin menyumbang kembali kepada masyarakat yang telah menyokongnya sepanjang perjalanan pemulihannya itu.