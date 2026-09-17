Pelanggan FairPrice boleh mendapatkan baucar pulangan bernilai $4 bagi setiap perbelanjaan $50 dari 17 hingga 27 September.

Bagi setiap perbelanjaan $50 dalam satu transaksi di cawangan FairPrice, FairPrice Finest, FairPrice Xtra dan Unity sepanjang tempoh ini, pelanggan akan menerima Baucar Pulangan FairPrice bernilai $4, kata Kumpulan FairPrice (FPG) dalam satu kenyataan pada 17 September.

Setiap transaksi hanya layak menerima maksimum empat baucar pulangan.

Baucar pulangan itu boleh digunakan di semua pasar raya FairPrice tanpa had perbelanjaan minimum, bermula sehari selepas ia dikeluarkan sehingga 14 Oktober, kata kenyataan itu.

Ini menandakan pusingan kelima Baucar Pulangan FairPrice pada 2026, dan merupakan kesinambungan usaha kumpulan itu untuk merintis inisiatif yang membantu pelanggan menjimatkan perbelanjaan bagi keperluan harian mereka, tambahnya.

Pada 2026, FairPrice Group telah melaksanakan pelbagai inisiatif sebegitu, termasuk diskaun dipertingkatkan untuk pemegang kad Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat (Chas) biru dan jingga.

Di bawah inisiatif itu, dari 3 September sehingga 1 Januari 2027, warga Singapura berpendapatan rendah boleh menikmati diskaun 6 peratus untuk pembelian barangan runcit, peningkatan daripada 3 peratus sebelum ini.

Diskaun itu — yang boleh digunakan bersama promosi kedai sedia ada dan baucar Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) — diberikan kepada pemegang kad Chas biru pada setiap Khamis, dan pemegang kad Chas jingga pada setiap Jumaat. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Anggota bomba menyembur air untuk memadam kebakaran hutan dan tanah di Palembang, Sumatera Selatan. Indonesia kini berdepan kebakaran paling serius dalam tempoh 11 tahun, dengan pemerintah menetapkan enam wilayah termasuk Sumatera Selatan sebagai kawasan keutamaan operasi. Presiden Prabowo Subianto mahu hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu dan syarikat yang mencetuskan kebakaran, termasuk mencadangkan perbuatan serius itu diklasifikasikan sebagai “keganasan ekologi”.

Prabowo mahu hukuman lebih berat terhadap pembakar hutan

Sep 17, 2026 | 2:06 PM
powerlifting, rekod dunia, atlet muda

Catat rekod dunia 273 kg, atlet 18 tahun biayai sendiri impian ‘powerlifting’

Sep 17, 2026 | 10:44 AM
haiwan liar, NParks, serbuan haiwan liar

NParks rampas 101 haiwan liar dalam serbuan terbesar sejak 2021

Sep 16, 2026 | 8:32 PM
T.I.P.S. untuk ibu bapa lindungi anak

T.I.P.S. untuk ibu bapa lindungi anak

Sep 16, 2026 | 7:45 PM
masjid Yusof Ishak, senaman warga emas, penuaan aktif

Jemaah warga emas Masjid Yusof Ishak ‘angkat’ kerusi demi kekal cergas

Sep 15, 2026 | 4:06 PM
Gambar yang dikeluarkan pasukan Houthi pada 7 September menunjukkan kerosakan pada penjara pusat di Al-Hazm, wilayah Al-Jawf, Yaman.

Konflik Yaman kembali memuncak

Sep 10, 2026 | 2:10 PM
Indeks Pencemaran Udara Singapura, kualiti udara Singapura, jerebu rentas sempadan

Udara di tengah S’pura kekal tidak sihat, PSI di barat dan timur kembali ke tahap sederhana

Sep 5, 2026 | 1:26 PM
Cheekies, Nabill Shukry Johary, Anugerah TikTok Shop

Pengasas Cheekies dedikasi anugerah TikTok kepada arwah ibu

Aug 3, 2026 | 7:46 PM
Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) ‘Innovation Collective’ dihadiri (depan, dari kiri), Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Allkin Singapore, Encik Fareez Fahmy; CEO Care Corner Singapore, Encik Christian Chao; dan CEO Fei Yue, Encik Arthur Ling.

Yayasan Lien labur $3.9 juta dalam Gabungan Inovasi libat 3 agensi khidmat sosial

Jul 28, 2026 | 8:40 PM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM

Diskaun itu layak untuk pembelian sehingga $200 sehari bagi setiap pelanggan, di semua kedai FairPrice dan farmasi Unity, serta di FairPrice Online.

Inisiatif lain yang telah dilaksanakan FPG termasuk pembekuan harga bagi lebih 500 barangan keperluan harian, Baucar Pulangan khas bernilai $6 sempena ulang tahun ke-61 Singapura (SG61), serta kempen ‘Best Sellers for Less’ selama 12 minggu.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pemegang kad Chas biru, jingga dapat diskaun 6% di FairPrice hingga 1 JanSep 3, 2026 | 3:23 PM
FairPrice beku harga 100 barangan harian lebih sebulan demi bantu kos sara hidupApr 8, 2026 | 7:20 PM
FairPriceCHASBAUCAR CDC