Cik Ayuni Nur Izyanti Md Zuraimi, berusia 20 tahun, mula menjadi sukarelawan seawal usia 15 tahun pada 2021. Sejak itu, penglibatan beliau berkembang daripada komitmen mingguan kepada menerajui pelbagai inisiatif pada skala yang lebih besar. - Foto MOF

Cik Ayuni Nur Izyanti Md Zuraimi baru berusia 15 tahun apabila beliau mula terpikat dengan kerja sukarelawan, selepas menyertai program Nilai-Dalam-Tindakan (VIA) pada 2021.

Pengalaman singkat itu mendorong beliau dan empat rakannya menubuhkan You(th) Can Do It (YCDI) pada 2023, sebuah badan bukan untung yang menjadi jambatan bagi belia ke peluang sukarelawan.

Minat dan kemahirannya kian terasah. Sejak bergiat dengan kumpulan sukarelawan lain, beliau memegang peranan utama, menerajui pelbagai inisiatif yang lebih besar.

Beliau mengimbau kembali projek pertamanya sebagai ahli jawatankuasa Kelab Perkhidmatan Komuniti Politeknik Temasek (TPCSC), di mana hanya seorang peserta mendaftar untuk acara sukan untuk pekerja migran.

Beliau bangkit daripada kepahitan itu, dan kemudian berjaya mengumpul lebih $62,000 untuk Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times (STSPMF) melalui Pameran Lukisan oleh organisasi kebajikan Tad dan Small Act Big Difference pada 2023.

Kini berusia 20 tahun, Cik Ayuni adalah antara belia yang diserlahkan oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, sebagai contoh teladan semangat memperbaharui dan memperkukuh Singapura, salah satu tema utama Belanjawan 2026.

Dalam ucapan Belanjawan 2026 pada 12 Februari, Encik Wong memuji semangat penyepaduan dan daya ketahanan rakyat Singapura sebagai kunci mengatasi isu sejagat, termasuk krisis kewangan dan ketidaktentuan geopolitik.

“Ikatan bersama kita kukuh hari ini. Namun, ia tidak tercipta sekelip mata atau secara kebetulan. Ia dibina dengan sabar dan disengajakan, diwarisi dari generasi ke generasi.”

Beliau mengajak rakyat Singapura agar terus membina masyarakat yang mendahulukan kolektif atas individu.

“Berlandaskan ikatan bersama, kita mesti terus memupuk semangat perpaduan yang teguh. Kita melihatnya melalui amalan memberi, kerja sukarela, dan sifat ihsan dalam kehidupan seharian,” ujar Encik Wong.

Seterusnya, Encik Wong menegaskan betapa pentingnya belia terus memainkan peranan aktif dalam pembinaan negara, sekali gus meneruskan usaha yang telah dirintis generasi terdahulu.

“Sememangnya, Singapura telah melangkah sejauh ini hanya kerana generasi rakyat Singapura telah tampil ke hadapan. Mereka memikul tanggungjawab, menyumbang apa yang mampu, dan memainkan peranan masing-masing untuk mencorak masa hadapan kita.

“Semangat yang sama itu masih hidup hari ini, terutamanya dalam kalangan belia kita,” kongsi Encik Wong.

Encik Wong memuji sumbangan Cik Ayuni, daripada mengajar tuisyen untuk pelajar sekolah rendah dari keluarga rentan, hingga membantu membersihkan rumah warga emas.

Cik Ayuni (kanan) bersama ahli jawatankuasa You(th) Can Do It semasa lawatan estet Jalan Kukoh pada 2024. - Foto ihsan AYUNI NUR IZYANTI MD ZURAIMI

Di samping komitmen rutinnya terhadap mendidik kanak-kanak menerusi TPCSC, beliau turut memperkenalkan pembaharuan untuk melengkapkan mentor, dengan kemahiran untuk membimbing kanak-kanak dengan lebih baik.

Beliau turut membantu dalam mengadakan aktiviti pembelajaran bergaya ‘Amazing Race’, untuk membantu kanak-kanak belajar melalui wadah yang lebih menarik.

Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat kepada golongan kurang upaya, gelandangan, pekerja migran dan yang lain.

Cik Ayuni berharap kisahnya dapat memberi inspirasi kepada belia lain untuk berani mengambil langkah pertama sebagai sukarelawan.

“Belia tidak semestinya perlu membawa kesan yang besar pada mulanya. Saya harap belia seperti saya yang kurang pasti bagaimana hendak bermula, akan diyakinkan bahawa mereka mampu bermula dari mana sahaja lalu mencari minat masing-masing,” kongsi Cik Ayuni.

Pelajar Perubatan Bioteknologi itu berazam untuk terus berbakti kepada golongan yang memerlukan dalam bidang kerja sosial pada masa depan.

Cik Ayuni (kanan) mengajar kanak-kanak di bawah program Penglibatan Belia di Kejiranan apabila beliau ada masa lapang bersama TPCSC sejak 2023. Selain membantu dengan akademik, beliau juga membimbing kanak-kanak dalam aktivi masak dan sukan. - Foto ihsan AYUNI NUR IZYANTI MD ZURAIMI

Selain Cik Ayuni, Encik Wong menampilkan usaha Cik Shantini Subramaniam, berusia 23 tahun.

Menjaga adik lelaki yang dilahirkan dengan cerebral palsy (keadaan yang menjejas kawalan anggota badan), mendorongnya menjadi sukarelawan di Rumah Penjagaan Sree Narayana Mission sejak usia 11 tahun.

Kini pelajar kejururawatan di Universiti Nasional Singapura (NUS), beliau mengendali Projek Caring Hearts, satu inisiatif sukarela yang menyokong pesakit paliatif melalui program pendampingan dan jangkauan masyarakat.

Encik Josef Tan Kai Heng, berusia 19 tahun, pula membantu pekerja migran menguasai perisian digital sejak 2024.

Pelajar Kejuruteraan Komputer di Politeknik Singapura (SP) itu memulakan inisiatif tersebut atas kepercayaan bahawa pekerja migran wajar menerima peluang memperkasakan kemahiran masing-masing.

Encik Wong berkata:

“Kisah-kisah ini mungkin berbeza dari segi bentuknya, tetapi ia bersatu dalam semangat yang sama.

“Ia memperingatkan kita bahawa pembinaan negara bukan tugas segelintir orang, atau satu generasi semata-mata.”

“Ia adalah usaha terkumpul rakyat Singapura biasa yang memilih, mengikut cara mereka sendiri, untuk tampil dan membawa perubahan,” tambahnya.

Encik Wong memberi jaminan bahawa belia akan terus diperkasakan dalam pembinaan negara bagi masa depan.

“Kami juga akan terus bekerjasama dengan golongan belia dan membuka lebih banyak ruang bagi mereka mencorak masa depan Singapura.

“Panel Belia telah membolehkan anak muda Singapura bekerjasama dengan pemerintah dalam isu-isu yang penting bagi mereka,” katanya.

Seramai 120 belia menyumbang melalui empat panel berbeza dalam pusingan pertama yang dilancarkan sejak 2023.

Encik Wong menambah: “Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia akan berkongsi butiran lanjut mengenai inisiatif-inisiatif ini di COS.”

Lantas, semangat untuk menyumbang kepada negara serta mengukuhkan jalinan masyarakat antara tonggak dan prinsip bagi Belanjawan 2026.

“Hari ini, semangat tanggungjawab bersama ini lebih penting daripada sebelumnya.