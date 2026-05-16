Belia sedar kadar kelahiran merosot, tapi 40% enggan ‘tergesa-gesa’ kahwin
70 belia sertai dialog bincang isu-isu keluarga, keibubapaan dan persaingan di tempat kerja
May 16, 2026 | 8:10 PM
Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah (tengah) dan Setiausaha Parlimen Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Goh Hanyan (kanan) semasa dialog pada 16 Mei. - Foto ST
Belia setempat sedar Jumlah Kadar Kesuburan (TFR) negara semakin menurun, tetapi 40 peratus daripada mereka bersikap enggan tergesa-gesa untuk berkahwin, menurut satu tinjauan baharu mengenai persepsi golongan muda.
Sebanyak 25 peratus daripada peserta tinjauan pula berkata mereka belum membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga.
