Shanmugam: Golongan muda perlu harungi kesan dalam tindakan iklim
Apr 18, 2026 | 8:36 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam berkata Singapura memerlukan saintis untuk memajukan pemodelan iklim dan pengurangan haba, perancang bandar yang mengintegrasikan daya tahan ke dalam persekitaran binaan, dan usahawan yang membina teknologi mampan. - Foto ST
Golongan muda mempunyai peranan besar dalam tindakan iklim, yang akan melibatkan pengurusan kesan seperti kehilangan pekerjaan dalam sektor petrokimia Singapura, kata Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam pada 18 April.
Beliau menggariskan tiga bidang di mana mereka boleh menyumbang kepada tindakan iklim, dengan yang pertama ialah Program Pembangunan Belia Iklim Kerajaan (CYDP), di mana pemimpin belia meneliti pertimbangan dasar tindakan iklim di sini.
