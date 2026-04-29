Hasil dapatan penuh kumpulan kerja tangani kesuburan bakal dibentang awal 2027
Hasil dapatan penuh kumpulan kerja tangani kesuburan bakal dibentang awal 2027
Apr 29, 2026 | 5:00 PM
Hasil dapatan penuh kumpulan kerja tangani kesuburan bakal dibentang awal 2027
Pengerusi Kumpulan Kerja Tetapan Semula Perkahwinan dan Keibubapaan, yang juga Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah, berkata tanda kemajuan bagi kumpulan itu termasuk pengurangan stigma terhadap rawatan kesuburan dan amalan tempat kerja yang lebih progresif bagi menyokong keseimbangan antara kerjaya dengan kehidupan berkeluarga secara lebih baik. - Foto ST
Perumahan, penjagaan, dan pendidikan prasekolah akan menjadi tiga bidang tumpuan kumpulan kerja antara agensi bagi menyokong pasangan berkahwin dan mendapatkan anak.
Demikian kata Pengerusi Kumpulan Kerja Tetapan Semula Perkahwinan dan Keibubapaan, yang juga Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah.
